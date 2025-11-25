A baloldali politikusok és szakértők a Tisza Párttal folytatják munkájukat + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté: "Ez ugyanaz a baloldali színjáték, amit korábban is játszottak. Csak most éppen Tiszának hívják. Legutóbb Mindenki Magyarországának hívták meg koordinált indulásnak, mindig adnak neki valami nevet, hogy nehogy kiderüljön, hogy ezek baloldaliak. Aztán a végén úgyis mindig kiderül. Hát az a párt amelyiknek a programja baloldali, a szakértői baloldaliak, az elnöke egy baloldali családból jön, és a jelöltjei is baloldaliak, az egy baloldali párt."