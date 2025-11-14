Keresés

2025. 11. 14. Péntek
A baloldali pártok szövetsége a hátbaszúrás előszobája – Casting a fő-kútmérgező szerepére + videó

2025. november 14., péntek 22:30

Pánik a baloldalon: a brüsszeli Tisza-projekt felborította az asztalt, a régi helytartók most egymást árulják el a bejutás reményében. Ez nem politika, ez üzlet. A "szövetségek" álarca mögött a brüsszeli pénzekért folyó kannibál harc zajlik.

  • A baloldali pártok szövetsége a hátbaszúrás előszobája – Casting a fő-kútmérgező szerepére + videó

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

