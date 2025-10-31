A baloldali „mutyi” kézikönyve – A Fürst György-minta + videó
2025. október 31., péntek 22:28
A baloldal szeret átláthatóságról és társadalmi igazságosságról prédikálni. De mi történik, amikor a szavak mögé nézünk? A Fürst György-féle ingatlanpanama nem egyedi hiba, hanem a képmutatás iskolapéldája és a baloldali biznisz mintaképe. Ma este lerántjuk a leplet a módszerről.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.