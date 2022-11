A baloldali média befolyása a régi

Megosztás itt:

Fotón: Varga Zoltán

A Marketing&Media magazin Top 50 digitális szakemberek ranglistáján a véleményvezérek-főszerkesztők kategóriájában azt első tíz helyen a baloldali orgánumok vezetői, akik közül három helyen a Central Médiacsoport munkatársai foglalnak helyet.

Az előkelő harmadik helyen jegyzik Pető Pétert, aki 2019 óta vezeti főszerkesztői minőségben a 24.hu-t. Az ötödik, sportnyelven szólva még pontszerző helyen van Szigeti Péter, a 24.hu lapigazgatója. A szintén a Varga Zoltán neve fémjelezte lapcsoporthoz tartozó Nlc.hu főszerkesztője, illetve a Centrál Médiacsoport digitális női portfólióigazgatója a tizedik helyet kapta meg. Varga emberei az összesített listán is igen jó helyen szerepelnek, ami bizonyíték arra, hogy komoly közvélemény-formáló szerepük van.

Varga, aki múltja ellenére kikéri magának, hogy vörösbárónak is hívják, rendszeresen azt hangoztatja, hogy apolitikus: médiaportfoliójában mindössze egy vállaltan is politikai felület, a 24.hu van, ami szerinte független, tulajdonosként nem befolyásolja a lap irányvonalát.

A képet némileg árnyalja, hogy az utóbbi években a szerkesztőséget egykori népszabadságos és más baloldali médiumok újságíróival töltötték fel, aminek következményeként a 24.hu az egyik legmilitánsabb baloldali propagandamédium lett a Telex, a Hvg és Soros-blognak is nevezett 444 mellett.

A hűtlen kezeléssel és költségvetési csalással gyanúsított Varga legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a sztárügyvéd, Papp Gábor látja el a védelmét. Az adóhatóság azt feltételezi, hogy a korábban Vargához köthető, lényegében uniós pénzből megalapított Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeinek pár évvel ezelőtti eladásával kár érhette az Európai Unió költségvetését. A nyomozók szerint a kár több mint félmilliárd forint.

Ismert,

a gyanúsításról elsőként a Magyar Nemzet adott hírt, amit később egy közleményben Papp Gábor is megerősített. Az ügyvédnek nem tetszett, hogy lapunk szerinte túl gyorsan értesült az eseményekről, továbbá tisztában volt az ügy részleteivel is. Papp megnyilvánulása azért is furcsa, mert a sajtóban egyáltalán nem szokatlan, hogy a bűnügyi szakújságírók egy-egy ügy részleteit már a nyomozati szakaszban ismerik.

Erre nagyon jó példa a Varga tulajdonában levő, már említett 24.hu, ahol rengeteg információ, sőt szinte a teljes nyomozati anyag kikerült az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkárának, Völner Pálnak az ügyéről. Ez Papp Gábornak sem lehet újdonság, hiszen Varga mellett Völnernek is ő az ügyvédje. Mint köztudott, a volt államtitkárt a végrehajtói kamarát is érintő úgynevezett Schadl-üggyel kapcsolatos korrupcióval vádolják.