Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

2025. szeptember 08., hétfő 06:39 | Magyar Nemzet
Kötcse Magyar Péter ORbán Viktor

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Orbán Viktor magabiztosan uralta a kötcsei találkozót, míg Magyar Péter elszalasztott egy fontos esélyt.

  • A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Magyar Péter alulmaradt – nyilatkozta az Ultrahangnak Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az adásról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Ha csak a két kötcsei beszéd között dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott. 

Az elemző hozzátette, hogy más is befolyásolja a választói magatartást, például az élelmiszer-infláció.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Rákkeltő ez a fűszer, semmiképp ne fogyassza el!

Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

Drámai pillanatok a stúdióban: ők búcsúztak a Sztárban Sztár All Stars első adásában

Kíméletlenül őszinte volt Sallai Roland az írek elleni kiállítása után

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Ennyien kíváncsiak Magyar Péter kötcsei balhéjára

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Visszavonult a Tour de France-győztes legenda, díszsorfallal búcsúztatták

Magyar Péter nagyot koppant

További híreink

Magyar Péter nagyot koppant

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Kötcse 2025 - Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
3
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
4
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
5
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
6
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó
7
Kötcse 2025 - Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó
8
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
9
Sajtóklub – Orbán Viktor: A kiskakasból soha sem lesz nagykakas + videó
10
Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!