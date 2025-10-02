A baloldal új vallása a rágalmazás - Futóbolondot használt Juhász Péter a rágalomhadjárathoz: Kocsis Máté leleplezte

Megosztás itt:

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi médiában tette közzé azokat a súlyos állításokat, amelyek a Juhász Péter nevéhez fűződő, ózdi gyermekotthonról szóló, nagy port kavart rágalomhadjárat hitelességét kérdőjelezik meg. A frakcióvezető nyilvánosságra hozta az eddig csak "Lajosnak" nevezett kulcsfigura teljes nevét: Látó János.

Kocsis Máté állítása szerint Látó János és Juhász Péter szándékosan dolgoztak együtt a célból, hogy létrehozzák és hitelessé tegyék a lejárató kampány legfontosabb elemét, a fiktív „Zsolt bácsi” karakterét. A poszt szerint a nyilvánosság megtévesztésének céljából Juhász eltitkolta Látó János hátterét és személyazonosságát.

A próféta, aki szerint a pápa az Antikrisztus

Kocsis Máté részletesen bemutatta, ki is az a személy, akit Juhász Péter felhasznált a közvélemény megtévesztésére, miközben lelkészként és papként hivatkozott rá.

Alternatív prédikátor: Látó János többször is megszakította kapcsolatát a Hit Gyülekezetével, és egy általa alapított alternatív szektában lett prédikátor.

Radikális nézetek: állítása szerint a római pápa a legnagyobb Antikrisztus.

Kuruzslás és fantasztikus állítások: Látó János magát prófétaként definiálja, és a poszt szerint kuruzslással is foglalkozik. Büszkén állítja, hogy „prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina”, sőt, állítólag „növesztett már vissza elsorvasztott agyat is”.

Kisebbségellenes: Kocsis Máté szerint a férfi „prédikációiban” rendszeresen tesz nőgyűlölő és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket.

Politikai haszonszerzés és megtévesztés

A frakcióvezető szerint a tények tükrében egyértelmű, hogy Juhász Péter egy „futóbolondot” használt fel arra, hogy elindítsa a „Zsolt bácsizást” és ezzel megpróbálja félrevezetni az ország közvéleményét.

Kocsis Máté megjegyezte, hogy a nyilvánosságra hozott Látó János nagy rajongója a Tisza Pártnak, utalva ezzel az esetleges politikai motivációkra és összefonódásokra. A poszt élesen bírálta a „máskor oly szorgos liberális sajtót” is, amiért állítólag nem vizsgálták ki Látó János hátterét, hiszen az információk szerint rendelkezésre álltak az interneten, de „most nem állt érdekükben” felfedni a lejárató kampányban szereplő főszereplő valódi kilétét.

Mi lehetett vajon a "deal" Juhász Péter és az elmondottak alapján egyértelműen instabil háttérrel rendelkező Látó János között?

