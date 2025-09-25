Keresés

Belföld

A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának

2025. szeptember 25., csütörtök 09:18 | Origo
MI6 Káncz Csaba brit titkosszolgálat Szőlő utcai ügy

A brit MI6 titkosszolgálathoz, Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is köze van Káncz Csabának, a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának. Az Ellenpont cikkéből kiderül, Káncz a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott.

  • A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Káncz Csaba az MSZP-s uniós biztos, Andor László mellett egyre magasabbra emelkedett, hogy aztán a magyar baloldali pártok mellett kössön ki. A baloldali pártok tanácsadóként rendre bevitték a nemzetbiztonsági bizottság zárt üléseire, ahol hozzájuthatott az államtitkokhoz, miközben a brit titkosszolgálat egyik fedőcége fizette – derítette ki az Ellenpont.

A portál felidézte, kedd délután tette közzé az Igazságügyi Minisztérium a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányról készült gyorsjelentését. Erre azután került sor, hogy a baloldali politikusok és influenszerek – a Demokratikus Koalíciótól kezdve noÁron át Magyar Péterig – napok óta egy állítólagos pedofilbotránnyal támadják a kormány egyes tagjait.

Mint írták, a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét azzal gyanúsítja a rendőrség, hogy felnőtt nőket kényszerített prostitúcióra, miközben alkalmazta őket az intézetben. Vagyis valójában semmilyen pedofil bűncselekmény gyanúja nem merült fel ebben az ügyben. 

Ennek ellenére az ellenzék egy Kuslits Gábor nevű egykori gyermekvédelmi vezető interjúja alapján egyre abszurdabb módon azzal kezdett vádaskodni, hogy az intézetből kislányokat és kisfiúkat vittek ki pedofiloknak – miközben lányok egyáltalán nincsenek is itt, és a javítóintézet valójában fiatalkorúak börtöne, zárt intézmény, ahonnan nem lehet kijárni. 

Előbb Jámbor András posztolt rendszeresen hamis állításokat, majd Juhász Péter podcastjában előkerült egy férfi, aki azt állította, hogy az ózdi gyerekotthonba bejárt egy Zsolti bácsi nevű ember, és kisfiúkat erőszakolt meg. Káncz Csaba minden bizonyíték nélkül leírta Semjén Zsolt nevét. Ekkor csatlakozott rá az ügyre Dobrev Klára, aki már azt a látszatot keltette, hogy Zsolti bácsi a Szőlő utcai intézménybe járt, és rendszeresen feltette a kérdést: ki az a Zsolti bácsi? Csakhogy a történet abszurditását jelzi, hogy ózdi gyerekotthon nem is létezik – így jó eséllyel Zsolti bácsi sem. Dobrev Klára után pedig Magyar Péter is átvette a témát, és az ügyben a Dobrevék által ártatlanul szóba hozott Semjén Zsolt lemondatását követelte.

 Fotó: képernyőfotó

