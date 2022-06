A baloldal nem támogatja sem a rezsicsökkentést, sem az árstopokat, a globális minimumadót viszont igen

Megosztás itt:

Nem a háború támogatásával, hanem a békekötéssel lehet a leghatékonyabban fellépni a háborús infláció ellen - mondta Bánki Erik napirend előtt. A Fidesz képviselője közölte, hogy a rezsicsökkentés és az árstopok politikája miatt 5-6 százalékponttal alacsonyabb itthon a infláció, mint a régió országaiban. A háborús inflációhoz a brüsszeli szankciók is hozzájárulnak - tette hozzá.

A globális minimumadó bevezetése egyértelműen hátrányosan érintené Magyarországot, mert kétszeresére növelné a vállalatok terheit.

Bánki felhívta a figyelmet, hogy csak versenyképes adórendszerrel védhetőek meg a magyar foglalkoztatottság eredményei.

A globális minimumadó a tech cégek megadóztatására jött létre, miközben az amerikai lobbi hatására a tech vállalatok kibújtak az adózás alól.

Tállai András minderre azt válaszolta, a versenyképességben elért magyar eredményeket egy csapásra tönkretenné a globális minimumadó.

Az orosz-ukrán háború elhozta a hiányok korszakát, és Brüsszelben hiány van a józan észből is - mondta Hollik István napirend előtt. A KDNP országgyűlési képviselője szerint a baloldali ötletek tovább növelik a háborús inflációt. Ezzel szemben a 2023-as költségvetés garantálja a biztonságot és a rezsicsökkentés megőrzését is.

Minderre Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta, a 2023-as büdzsé a rezsi- és honvédelem költségvetése. Nem lesz megszorítás, és a családok szempontjából nem jelent visszalépést a büdzsé.

Adóemelés csak olyan területen lesz, ahol extraprofit keletkezett.

Egyetlen programban sem lépünk vissza a családtámogatások területén - tette hozzá.

"Ez megmosolyogtató"

Megmosolyogtató, hogy Önök szerint a multik oldalára állt a kormány, miközben a mostani kabinet vetett ki adókat a multikra, hogy eltakarítsa az Önök által hátrahagyott romokat - mondta Dömötör Csaba Arató Gergelynek (DK). A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint a baloldal megint külföldi elvárásokhoz igazítja a politikáját, mivel adóemelést és a nemzeti hatáskörök elvételét szeretné a globális minimumadó támogatásával.

MOST SEM TÁMOGATTÁK SEM A REZSICSÖKKENTÉST, SEM AZ ÁRSTOPOK POLITIKÁJÁT

- tette hozzá. Kiemelte, hogy a baloldal olyan brüsszeli terveket támogat, melyek szerint az emberek autózzanak, fűtsenek és fürödjenek kevesebbet. Ha válság van, akkor a baloldal a családokra pakolja a terheket - mondta Dömötör.

Ennyi támogatást kaptak a rendőrök

Önök korábban azzal szereztek ismertséget, hogy direkt megszegték a törvényeket, miközben most arról beszélnek, hogy a rend egy erős állam alapja - mondta Rétvári Bence Dócs Dávid (Mi Hazánk) felszólalására. Amikor szándékosan provokáltak, akkor is erre gondoltak? - tette fel a kérdést a Belügyminisztérium államtitkára. Kiemelte, hogy az egyszázalékos fluktuáció a rendőrségnél egy nemzetközi cégnél is nagyon jó arány lenne.

10 százalékos béremelést és hathavi fegyverpénzt kaptak a rendőrök az elmúlt időszakban, és ezt meg is érdemelték, mert 2010 óta kétharmadával csökkent a bűncselekmények száma.

Elutasítja a kormány a globális minimumadót

A Fidesz-kormány számára az első pillanattól fogva meghatározó volt, hogy megőrizze és bővítse azokat a munkahelyeket, amiket többek között a multik hoztak létre - így reagált Fónagy János Ungár Péter (LMP) felszólalására. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára szerinta baloldal rácsatlakozott a globális minimumadóra vonatkozó kampányra, álladó adóemelésen törik a fejüket és újabb hatásköröket vennének el a magyar kormánytól.

Éppen ezért nem támogatja a kabinet ezt a globális adót - tette hozzá.

A baloldal nem támogatja az árstopokat

12 százalékról 4 százalék alá csökkent a munkanélküliségi ráta, és a foglalkoztatottság soha nem volt olyan magas, mint most - így reagált Dömötör Csaba Komjáthi Imre (MSZP) felszólalására. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint, ha az MSZP szeretne a politikusokon spórolni, akkor a saját frakciója háza táján nézzen széjjel.

Amikor azt állítják, hogy semmilyen béremelési program nincsen Magyarországon, akkor nem mondanak igazat.

A háború kitörésének a ténye és a végig nem gondolt szankciók térdre kényszeríthetik az európai gazdaságot, így a jelenlegi helyzetben a legjobb az lenne, ha véget érne a háború - mondta Dömötör. Ebben a helyzetben pedig a baloldal nem támogatta az árstopokat, és a megszorítás mellett áll - tette hozzá.

Ennyivel csökkentették az inflációt az árstopok

Az árstop bevezetése az infláció mértékét 5-6 százalékponttal nyomta lejjebb, így Közép-Európában nálunk a legalacsonyabb az infláció - így reagált Tállai András Lukács László György (Jobbik) felszólalására. Most háborús infláció van, és az európai országok többsége megpróbál fellépni a drágulás ellen - tette hozzá a Pénzügyminisztérium államtitkára. Felhívta a figyelmet arra, hogy az alapvető élelmiszerek egy részének az áfacsökkentését nem támogatta a baloldal, tehát a mostani nullaszázalékos áfajavaslatuk teljesen hiteltelen.

Fotó: MTI/Kovács Attila