A baloldal Mekk mestere: Teljes összeomlás Karácsony Gergely elmúlt száz napja

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gyurcsány választ

Átvágott kerítés, előtte Karácsony Gergely, aki egy talapzatot próbál megfúrni. A talapzaton pedig Orbán Viktor egyensúlyoz. Ezzel a szellemesnek szánt, de inkább csak a globalista migrációs szándékokról árulkodó képpel illusztrálta a brit hetilap, a The Economist a főpolgármester kormányfőjelöltségét előrejelző május 6-ai írását. Kevesen hitték akkor, hogy a miniszterelnököt illető mondatai miatt bocsánatkérésre kényszerült főpolgármester retorikai mélypontját jelentő interjú valójában eddigi kampánya támogatottsági csúcspontján készül. Miközben jelképes erővel bírt, hogy Karácsony egy külföldi lapnak előbb nyilatkozik korábban tagadott ambícióiról, mint a magyar választóknak, valójában egy olyan lejtmenet vette kezdetét, amire a főpolgármester teljesítményét szkeptikusan figyelők sem számíthattak.

A MWH a hivatalos Karácsony-kampány 100. napján – az egyértelmű miniszterelnök-jelölti jelentkezésre 2021. május 15-én, szombaton került sor – áttekintette, hogy mire jutott eddig a Gyurcsány-show kijelölt győztese az előválasztási kampányában. Mivel ilyen rövid idő alatt is rengeteg esemény történt, igyekeztünk a legnagyobb hatást kiváltó eseményekre koncentrálni.

Bukás a rajtvonal előtt

„A nemzetközi politikában szinte minden angol nyelven folyik. Sok ilyen alkalomra a miniszterelnökök nem is vihetnek magukkal tolmácsot. Aki nem tud angolul, kizárja magát a társaságból, a beszélgetésből" – írta Facebook-bejegyzésében Fürjes Balázs május 8-án. Az államtitkár arra reagált írásában, hogy előző nap Karácsony Gergely bocsánatkérésre kényszerült az Economistnak mondott szavai miatt. Még pontosabban: az angolra tolmács által fordított mondatai miatt, hiszen Karácsony nem tud angolul.

A félresikerült kampánynyitány után – és azóta – Karácsony képességei és teljesítménye szolgáltatnak témát a sajtónak. Az angoltudás hiánya nem egynapos ügy lett, hanem egy lavina kezdete. Elsősorban azért, mert Karácsony magyarázkodni, sőt, hazudozni kezdett. Karácsony a vita kirobbanását követő hétfőn közösségi oldalán így magyarázkodott: "a miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb, mint az enyém, legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött Soros-ösztöndíj és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül."

Néhány órán belül előkerült egy tavalyi felvétel, amikor Szijjártó Péter fordított a dél-koreai nagykövet jelenlétében láthatóan alapkommunikációra is képtelen főpolgármesternek. Karácsony nyelvvizsgájának kérdése hetekre meghatározta a politikai napirendet, míg végül kétséget kizáróan kiderült, hogy az általa említett középfokú nyelvvizsga nem létezik. Hazudott.

A beárnyékolt jelentkezés

Az angoltudás kérdése pedig a következő szombatot, május 15-ét is beárnyékolta. A Karácsonyt az ügyben mindvégig feltűnően megértően interpretáló baloldali propagandaújság, a Telex munkatársa, Fábián Tamás aznap előállt Karácsony egykori mentora, Tóka Gábor – a Soros-egyetem tanára, a 444 rendszeres szerzője – facebookos bejegyzésével. Tóka Karácsony angol nyelvtudását szerzőtársként méltatta. Ismét csak pár órának kellett eltelnie, mire a Mandiner bemutatta Karácsony egy korábbi interjúját, amelyben így beszélt Tókáról: "a legtöbb tudást a Széchenyi István Szakkollégiumban szedtem fel, Bozóki Andrástól és Tóka Gábortól, akik úgy csináltak, mintha szerzőtársuk lennék, így lettek a mestereim".

A hiperpasszív szaknyelvtudás

A vesszőfutás pedig folytatódott, hiszen Karácsony egyetemi pályafutásával kapcsolatban is rengeteg megválaszolatlan kérdés merült fel. Az egyetemi oktatók esetében ugyanis bizonyos szint felett kötelező elvárás a megfelelő nyelvtudás megléte, hiszen e nélkül a külföldi szakirodalmat sem tudja olvasni az illető. Karácsony pedig tanársegéd, illetve adjunktus is volt. Nem véletlen, hogy a főpolgármester az erre vonatkozó kérdések kapcsán gyakorlatilag egyszerre kezdett el úgy magyarázkodni, hogy a szaknyelv a sajátja, és hogy „hiperpasszív" a nyelvtudása. Azonban nem sokkal ezt követően a Hír TV bemutatott egy nemzetközi sajtótájékoztatón nemrégiben készült felvételt, ahol a főpolgármesternek a politikai témájú kérdéseket is fordítani kellett. Mivel éppen egy politikatudományi intézet oktatója volt, ez megint roppantul kínos fordulat volt.

Jellemző mozzanat volt, mikor egy ilyen szituációban Karácsonyék nemzetközi sajtótájékoztatót ígértek későbbre, ez azonban később nem volt mindenki számára elérhető. A főpolgármester azt is állította ekkoriban, hogy néhány napon belül több európai miniszterelnökkel is találkozik, ilyen hírek azonban végül nem láttak napvilágot. Magyarul: ismét hazudott.

A többször hazudott PhD-fokozat

Mindeközben más furcsaságok is kiderültek Karácsony egyetemi pályafutásáról. Egyrészt a hivatalos vagyonnyilatkozatában nem tudta helyesen leírni adjunktusi fokozatát, valamiért az „adjuntkus" kifejezéssel hivatkozott önmagára. Ennél jóval elképesztőbb volt, mikor – szintén a miniszterelnök-jelölti jelentkezése napján – kiderült róla, hogy a 2018-as kampányban valamiért szerepelt az életrajzában egy PhD-fokozat, méghozzá 2007-ből. Akkoriban a Népszava is így hivatkozott egy interjúban Karácsonyra, miközben ilyen címmel ő nem rendelkezik. Sőt, később az is napvilágot látott, hogy már 2013-ban is megjelent egy PhD az életrajzában a pártja honlapján, amelyre a Magyar Nemzet felhívta a figyelmét. Bár akkoriban megköszönte a jelzést, és korrigálta a téves állítást, de valamiért ez a doktori fokozat mégis újra felbukkant Karácsony életrajzában.

Vizsgálják, hogyan oktathatott egyáltalán

Szintén idetartozó információ, hogy az Oktatási Hivatalban jelenleg is folyamatban van egy vizsgálat Karácsony tanársegédi és adjunktusi pályafutása és nyelvtudása kapcsán. A kérdés az, hogyan dolgozhatott Karácsony Gergely évekig tanársegédként a Budapesti Corvinus Egyetemen C típusú nyelvvizsga, államilag elismert oklevél hiányában. Végül, de nem utolsósorban, eddig nem mutatták be Karácsony szakdolgozatát , amelynek kapcsán a nyilvánosságban újra és újra emlegetik az eltűnt Gyurcsány-dolgozatot. A főpolgármester egyébként arra hivatkozott, hogy a Corvinus könyvtárában érdemes keresni a művet, mivel azt szakdolgozatként leadva OTDK-t is nyert. Persze, ott sem találta meg senki.

Az elhallgatott Gyurcsány-tanácsadói múlt

Miközben oda nem illő dolog bekerült, valami viszont kimaradt Karácsony önéletrajzából. A főpolgármester ugyanis mindmáig nem írta bele a honlapján szereplő bemutatkozásába, hogy 2010 előtt nemcsak egyetemi oktató volt, hanem munkahelye révén a Gyurcsány-kormány kutatója, családi cégével pedig az MSZP-SZDSZ-kormány tanácsadója. „2009-ben kerestek meg az LMP-től. Korábban semmilyen pártnak sem voltam a tagja, sőt a szakmában feltétel volt, hogy nem is lehetek" – írta honlapján, azonban a helyzet az, hogy már évekkel korábban a szabad demokraták kampányain is dolgozott, a bukott szocialista kormányokban pedig csak a családi betéti társasága révén 21,5 millió forintnyi megbízást kapott. Karácsony munkahelye, a Medián viszont csak 2006 és 2010 között 721,5 millió forintnyi megbízásban részesült a baloldali kormánytól.

Tehát miközben a társadalom szinte teljes egészét masszív megszorításokkal gyötörték meg a Gyurcsány-Bajnai-kormányok, Karácsony munkahelye és családi bt-je révén a kevés kiváltságos nyertes egyike volt. Mindezt a tényt a Fidesz egy internetes kampányvideóban is megismételte, miként azt is, hogy Karácsony – immár parlamenti képviselőként, 2010 után – több, a lakosság széles rétegei számára kedvező intézkedést együtt utasított el Gyurcsány Ferenccel. A kampány kezdetétől egyre többen csak „Gyurcsány-show"-nak hívták a baloldali előválasztást.

A kudarcos 99 Mozgalom és a titokzatos donorok

99 százalék Gyurcsány, így reagált a kormánypárt arra, hogy Karácsony 99 Mozgalom néven egy új politikai mozgalomszerűséget jelentett be 2021. május 15-én. Bár az első napokban úgy tűnt, hogy a mozgalom a baloldali értelmiség egy legújabb ernyőszervezete lenne, később leginkább csak Karácsony hirdetéseinek, plakátjainak finanszírozójaként láttuk viszont. Azt a Magyar Nemzet kérdésére nem árulták el, hogy kik támogatják pénzügyileg az említett néven futó egyesületet, az azonban tény, hogy a titokzatos Karácsony-donorok bujkálása nem példa nélküli. Ugyanis a 2019-es kampányban már sok tízmilliót költött Karácsonyra ismeretlen forrásból a „Mindenki Budapestért Egyesület", amely időnként azóta is népszerűsítette a főpolgármestert.

A transzparencia hiányát magyarázhatja, hogy a 99 Mozgalom Egyesület elnöke Karácsony párttársa, Perjés Gábor, aki egykori Wallis-cégvezetőként a milliárdos exkormányfő Bajnai Gordon régi ismerőse, maga is egy százmilliós ingatlanban él. Ahogy azt az Aktuális nevű közösségi híroldal egy videóban bemutatta, Karácsonyék új egyesülete Perjés törökbálinti címére, az ország egyik leggazdagabb, közismert luxuskörnyékére van bejegyezve, miközben papíron ők az ország 99 százalékos többségéért küzdenének, a „kiváltságos elit" ellen.

Állandósuló közlekedési dugók Budapesten

„Teljesen lehalt a Körút" – számolt be egy videóriportban 2021. június 9-én a Mandiner arról, hogy a reggeli órákban kilométeres sorok alakultak ki a Nagykörúton. Dugók persze mindig is voltak a fővárosban, a biciklisávok kialakításával, majd az egyre fontosabb közlekedési ütőereket érintő lezárásokkal azonban ezek mérete szintet lépett. Ami pedig különösen szokatlan volt, az az, hogy mindez nagyrészt éppen az iskolai szünidő előtt állandósult, mikor általában véve sokkal kevesebben közlekednek autóval Budapesten.

Mikor az említett napon Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szóvá tette az áldatlan állapotokat, Karácsony nemes egyszerűséggel annyit válaszolt: "hát szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog." A válasz a következő hetekben szállóigévé, az emberektől eltávolodó, hisztériázó főpolgármester rossz stílusának a jelképévé vált.

A dugók pedig csak sűrűsödtek. Június közepén a pesti alsó rakpart után a Lánchidat is lezárták, miközben az Andrássy úton ekkor már (egy teljesen felesleges) buszsáv működött. Nem beszélve az értelmetlen és kihasználatlan biciklisávokról. Nyár közepére a Blaha Lujza teret is lezárták, és a Hegyalja úton is buszsávot létesítettek. Mivel több stratégiai útvonalon közben időszakos felújítások, sávlezárások kezdődtek, az akár többórás autóutak, a közlekedési káosz a fővárosiak és a Budapestre érkező vidékiek életének állandó részévé váltak. Augusztusban pedig Gyurcsány Ferenc józsefvárosi jelöltje, Manhalter Dániel bejelentette, hogy a baloldalon „azzal sem vitatkozik senki, hogy Budapesten hosszabb távon minél több bicajnak kell lennie, bicajosnak kell lennie, és ki kell szorítani az autósokat."

Elégedetlenség Karácsonnyal szemben

A fentiek fényében nem meglepő, hogy fokozódott az elégedetlenség a fővárosiak körében a főpolgármester közlekedéspolitikája kapcsán. A jogosítvánnyal egyébként nem rendelkező – azt sikertelenül megszerezni próbáló – baloldali politikus forgalmi dugók elleni küzdelem terén kifejtett politikájával júniusban a Századvég mérése alapján a budapesti megkérdezettek 68 százaléka volt elégedetlen.

A Karácsonnyal kapcsolatos negatív hangulat azonban nem állt meg a főváros határainál. Ezt bizonyítja, hogy 2021 júliusában – szintén a Századvég felmérése szerint – a megkérdezett magyar választók 37 százaléka volt kedvező véleménnyel a főpolgármesterről, viszont 57 százalékuk kedvezőtlen véleményt fogalmazott meg róla. Ez rosszabb mutató, mint a baloldali összefogásé, az ő aránypárjuk ugyanis ugyanebben a kutatásban 39-54 volt százalékosan. Nem jutott más eredményre a Nézőpont Intézet sem: míg május közepe és július vége között Orbán Viktor támogatottsága javult, Karácsony Gergelyé romlott.

Ami külön figyelemre méltó, az az, hogy ez a trend már a baloldali elemzők körében is nyílt beszédtéma. Kései kampánykezdetről, elbizakodottságról, jobban kampányoló ellenjelöltekről beszélnek a baloldali miniszterelnök-jelöltválasztás kapcsán. Azt, hogy Karácsony Gergely a baloldali miniszterelnök-jelölti mezőnyből sem képes kiemelkedni, számtalan baloldali kutatóintézet is igazolta már méréseivel. A főpolgármester egyelőre Gyurcsány felesége és Jakab Péter mögött csak harmadik - persze, tudjuk, nem ez fogja eldönteni az előválasztást, hanem Gyurcsány Ferenc akarata. És ő tisztában van vele: saját feleségét indítani túlságosan átlátszó, ezért próbálkozik Karácsonnyal.

Kampány a keleti vakcinák ellen

Mivel tavaly március óta a politikai napirend vezértémája idén nyárig a koronavírus-járvány kezelése volt, logikusnak tűnhetett a főpolgármester részéről, hogy kampányában igyekezett alternatívát állítani a kormány járványkezelésével szemben. Más kérdés, hogy mire Karácsony elindította a kampányát, hatvan százalék környékén alakult a kormány ezen politikájával elégedettek aránya. Ami meglepetésre ad okot, hogy a főpolgármester Gyurcsány Ferenc tavaszi vonalát folytatva a keleti vakcinák, mindenekelőtt a kínai szérum ellen indított vad bizonyítási hadjáratot. Mindez azonban erőtlen kísérlet volt, amelynek gyengeségét számos szakértői cáfolat is alátámasztotta.

Körvonalazódó megszorítások

Nem erősítette Karácsony kampányának átütőerejét az sem, hogy az őt támogató három párt (Párbeszéd, MSZP, LMP) egyaránt olyan programokat hirdetett, amelyek közös pontja a megszorítás. Az MSZP programjából kiderült, hogy kritikusak a rezsicsökkentés politikájával szemben, általában véve a magyar adóterhelést alacsonynak tartják, és növelnék a munkaadói, a társasági, valamint a személyi jövedelemadót is. Karácsonyék fókuszában régóta szerepel a dízelautók kitiltása a fővárosból, valamint a dugódíj, amelyet az LMP programjából mostanra egy közelebbről körül nem írt „városi útdíj" is kísérne.

Széteső városvezetés

Érdemes szem előtt tartani, hogy Karácsony nem tud egy szokványos ellenzéki-kihívói szerepet vinni azért sem, mert maga is felel, méghozzá a fővárosért. Az elmúlt hónapokban a közlekedésszervezés kudarca mellett számos más ügy is kezdett kellemetlenné válni számára. A méhlegelők elterjesztésének kérdése a városi köztisztaság, az Örs vezér terén történtek a közbiztonság, a nyugdíjasok számára ígért fűtéstámogatás évek óta tartó elmaradása pedig a közjólét kérdését vetette fel Karácsony politikája kapcsán. A másik oldalról vizsgálva a kérdést: a főpolgármesternek nincs olyan fővárosi sikere, amelyre építve hitelesen képviselhetné az országos változás üzenetét. Sőt.

Nyílt beszédtéma Karácsony mélyrepülése

„Azt gondolták, Karácsony begaloppozik, nemrég realizálták, hogy ez nincs így" – ezt a címet az a HVG adta egy írásának, amely különösen meghatározza Karácsony gondolkodását. A főpolgármester egy felvétel tanúsága szerint a lap egy őt ábrázoló címlapját még az irodája falára is kitette. A baloldali hetilap egyenesen „pánikról" írt Karácsony környezete kapcsán. A főpolgármester stábja ugyan cáfolta ezt, és arról számoltak be, hogy augusztus 20-a után fokozatot váltanak, ugyanakkor árulkodó a kampány állapotáról, hogy Karácsony Instragram-oldalán az utolsó közszerepléséről készült bejegyzés cikkünk írása idején három héttel ezelőtti (augusztus elsejei).

Gyurcsány uralja a baloldalt

Amint azt a Magyar Nemzet nemrég megírta, Gyurcsány Ferenc a Jobbik segítségével a 106-ból nagyjából 60 körzetet elhappolhat vetélytársai elől. A baloldal számára reményteli körzetek közül még nagyobb lehet a DK és a Jobbik részaránya. Tehát Gyurcsány még ebben a tekintetben is megalázó helyzetbe hozta Karácsonyt - az MSZP-Párbeszéd feltehetően csak néhány képviselőt juttathat majd a következő Országgyűlésbe.

Tizenhárom negatív hírt, fejleményt, trendet ismertettünk a Karácsony-kampány első száz napjáról. Bár a balszerencsésként emlegetett szám nem végső mérleg, de már az említett fejlemények is összességében azt jelenthetik, hogy Karácsony Gergely – ha Gyurcsány kitart jelöltje mellett – mindössze, ahogy mondani szokták, pirruszi győzelmet érhet el.

A Mekk mester módjára szerencsétlenkedő (amihez hozzáér, összeomlik-típusú) főpolgármester legfeljebb annyit elérhet, hogy Gyurcsány Ferenc jóvoltából ő lesz a baloldal jelöltje.

Origo