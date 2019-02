A baloldal láthatóan a Jobbikot mentegeti

„Számomra az visszataszító, amit önök csinálnak” – ezt a Jobbik alelnöke mondta Híradónknak. Z. Kárpát Dániel korábban úgy nyilatkozott, a Jobbik nem következmények nélküli párt. Jakab Péternek azonban szerinte nem kell lemondania.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Tehát maradhat a pártban Jakab Péter?

– Miért ne maradhatna? Büszkén vállalom, hogy a bajtársam.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint viszont a botrányokba keveredett jobbikosoknak le kell mondaniuk. „Tekintettel arra, hogy az a politika, amit jelenleg képviselni igyekszik a Jobbikkal kiegészült balliberális tömb és Jakab Péter kijelentései a két teljesen ellentétes politikai pólust jelenítik meg, legalábbis elméleti szinten. Meggyőződésem szerint ennek, hogyha ezekben a pártokban az erkölcs és az értékrend érvényben van, nem lehet más következménye, mint ezeknek a politikusoknak a lemondása” – közölte Volner János országgyűlési képviselő.

Más országban pedig már nem lehetne képviselő olyan személy, aki a Jakab Péterhez hasonló jelzőket használ – jelentette ki a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. „Akik így viselkednek a cigánysággal szemben Magyarországon, én nem tudom, hogy kik hatalmazták fel rá őket, ezek nem emberek, nem is tudom megnevezni őket. Az emberi fajnak egy nagyon különleges példányai ezek az úgynevezett nácik, meg jobbikosok. Borzasztó, amit ki mernek jelenteni, nemcsak miránk, a cigányokra” – tette hozzá Csóka János Pál.

A héten egyébként a Hír TV hozta nyilvánosságra azt a felvételt is, amelyen Jakab Péter aberráltaknak nevezte a homoszexuálisokat.

„Nyilván a csendőrségről továbbra sem fogunk lemondani. A csendőrségnek nem az lesz a feladata, hogy b*ziparédákat biztosítson. Miskolcról több mint 100 rendőrt küldtek, mert olyan jól állunk, ezeket az aberráltakat kell nekik kísérgetni” – fogalmazott.

Az LMP-s Ungár Péter ezúttal sem határolódott el a Jobbiktól. „A homofóbia is egy rossz dolog. Én meglepődve és szeretettel köszöntöm a Fideszt a homofóbia elleni küzdelemnek a sorában. Remélem, hogy a pride-on nyáron Kocsis Máté és Halász János között fogok tudni vonulni a Pride első sorában” – nyilatkozta az országgyűlési képviselő.

A Párbeszéd továbbra is bízik abban, hogy Jobbik már megváltozott. „Egy picit olyan furcsa az, hogy miért egy homoszexuális commung out-olt politikusnak kellene ebben az ügyben válaszolnia. Ez önmagában nagyon furcsa szerintem. A másik pedig az, hogy maga az alapvetés az ugyanaz, mint az előző kérdés esetében. Az előző kérdés esetében is azt tudom mondani, mint ennek a kérdések az esetében, hogy a Jobbiknak az ügye a Jobbiknak a dolga, hogy ezeket problémáit rendezze” – szögezte le Barabás Richárd, a párt szóvivője.

A DK szerint szerint a Jobbik múltjában ugyan vannak vállalhatatlan kijelentések, de szerintük az egykori radikális párt mára megtisztult. „A Jobbik azzal, hogy fölállt az ellenzéki közös színpadára, ezzel két dolgot mindenképpen vállalt. Az egyik, hogy Magyarország az Európai Unió része maradjon, a másik pedig, hogy nem lehet különbséget tenni magyar és magyar között. Nincs helye rasszizmusnak, antiszemitizmusnak és kirekesztésnek” – közölte Gréczy Zsolt országgyűlési képviselő.

Az ellenzéki pártok láthatóan a Jobbikot mentegetik – ezt erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. „A magyar baloldal önmeghatározása, részben saját posztkommunista múltja miatt '89-90 után, mintegy három évtizeden keresztül az antifasizmus, nácizmus elleni küzdelem volt. Ehhez képest most azokkal fognak össze, akiket néhány évvel ezelőtt, de akár még egy-két évvel ezelőtt is ők neveztek nácinak. Ez mindent elmond a magyar baloldal helyzetéről, aktuális állapotáról és színvonaláról. Az, hogy ehhez egyébkánt a szövetségesként megnyerjék az Európai Bizottság első alelnökét is, az pedig az európai szocialisták jelenlegi állapotát is mutatja” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A Hír TV nemrég több olyan korábbi felvételt is bemutatott, amelyen Jakab Péter, a párt új parlamenti frakciójának helyettes vezetője a homoszexuálisokat sértegeti, illetve antiszemita kijelentéseket tesz.