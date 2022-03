A baloldal követelései a magyar energiaellátást veszélyeztetik

Megosztás itt:

MÁRKI-ZAY PÉTER, GYURCSÁNY JELÖLTJE A BALOLDAL TÜNTETÉSÉN, ILLETVE MÁS FÓRUMOKON, INTERJÚKBAN IS AZT KÖVETELTE A KORMÁNYTÓL, HOGY ÁLLÍTSA LE PAKS 2 ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁT.

Ugyanezt javasolta több baloldali politikus is, mások mellett Keresztes László Lóránt (LMP), valamint a DK európai parlamenti képviselője, Rónai Sándor is. Utóbbi azt fejtegette egy szerdai online sajtótájékoztatón, hogy a paksi bővítés sorsa eldőlt az Ukrajna elleni orosz támadás pillanatában, szerinte az uniós szankciók miatt nem lesz lehetséges a finanszírozása. - Az Egyesült Államok és az Európai Unió hét orosz bankot is ki fog zárni a nemzetközi tranzakciókat lehetővé tevő Swift rendszerből. Ezek között pedig ott van az a bank is, amely Paks 2 orosz finanszírozója. Az tehát biztosnak tűnik, hogy nem lesz Paks 2, orosz részvétellel legalábbis biztosan nem – hangsúlyozta a DK-s EP-képviselő.

Arról már egyik baloldali politikus sem beszélt, hogy milyen következményei lennének az atomenergia termelés lekapcsolásának.AMENNYIBEN A PAKSI ATOMERŐMŰ ÁLTAL MEGTERMELT VILLAMOS ENERGIÁT SZABADPIACRÓL SZEREZNÉNK BE, AKKOR A CSALÁDOK REZSIKÖLTSÉGE A NÉGYSZERESÉRE EMELKEDNE(2022. február 28-i árképzés alapján) – állapította meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Ez azt jelenti, hogy a családok éves, 92 147 forintos rezsiköltsége 264 564 forinttal, 356 693 forintra nőne. Az ITM számítása egy kétgyermekes, családi házban élő, a fűtést és meleg vizet gázzal előállító háztartásra vonatkozik. Mindezek miatt is kiemelendő, hogy az olcsó áram és a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásához szükség van atomenergiára is.

A MÁSIK VESZÉLYES ÉS FELELŐTLEN BALOLDALI KÖVETELÉS, HOGY MAGYARORSZÁG ZÁRJA EL AZ OROSZ GÁZT.A Gyurcsány-lista képviselőjelöltje, Kocsis-Cake Olivió az ATV-ben arról beszélt, hogy szerinte szankciókat kell kivetni az energiahordozókra is, tovább növelve ezzel a folyamatosan emelkedő energiaárakat. A Párbeszéd politikusa úgy fogalmazott:Tudja, Oroszország egy energia nagyhatalom, abból van pénze háborúzni, úgy tűnik, ahogy drágán adja el az energiát. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni. (...) Hogyha ehhez az kell, hogy szankciók sújtsák az energiahordozókat, és amit Oroszország kivett, akkor ezt a lépést is meg kell lépni.

Eltekintve attól, hogy Moszkva összes energetikai típusú bevételéből a magyar gáz tétele nyilvánvalóan nem a jelentősebb összegek között van, ezek a baloldali követelések több más szempontból is súlyos ténybeli tévedéseken alapulnak és drasztikus következményekkel járnának.

MAGYARORSZÁG GÁZELLÁTÁSÁNAK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÉT AZ OROSZ GÁZ ADJA. HAZÁNKBAN TOVÁBBÁ JELENTŐS RÉSZBEN FŰTÉSHEZ HASZNÁLJÁK EZEN ENERGIAHORDOZÓT, TEHÁT AMENNYIBEN A BALOLDAL ÁLTAL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSULNÁNAK, KOMOLY NEHÉZSÉGEKKEL KELLENE SZEMBENÉZNIE A MAGYAR LAKOSSÁGNAK.Az ipar és az élelmiszer-ellátás akadozásához, az infláció megduplázódásához, munkahelyek elvesztéséhez és fűtetlen otthonokhoz vezetne a baloldal elképzelése.

Origo