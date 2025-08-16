A baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést + videó

A Tisza párt Brüsszel zsoldjában áll, ezért támadja folyamatosan a rezsicsökkentést - mondta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos híradónknak. Németh Szilárd arról beszélt: ha Magyar Péterék kormányoznának, akkor azonnal megszüntetnék a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját. A politikus szerint ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat.
A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjának legújabb adásában Tóth Tamás Antal vendégei Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa voltak. A beszélgetés középpontjában az alaszkai Trump–Putyin-találkozó állt, amely új távlatokat nyithat az orosz–amerikai kapcsolatokban és az ukrajnai háború rendezésében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyarországot áldozatos teljesítmények működtetik - erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Gulyás Gergely azt mondta, az ünnep jó alkalom arra, hogy a kormány számba vegye a távlatokat, az eredményeket és feladatokat.