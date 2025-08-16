A baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést + videó

Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Magyarországot áldozatos teljesítmények működtetik - erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Gulyás Gergely azt mondta, az ünnep jó alkalom arra, hogy a kormány számba vegye a távlatokat, az eredményeket és feladatokat.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.