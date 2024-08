A baloldal erős embereinek alkonyát jelenthetik a zuglói és óbudai korrupciós ügyek

A vád azt is tartalmazza, hogy 2017-ben egy helyi politikus is megkereste a céget azzal, hogy nem fogja politikai befolyását a parkolási szerződés ellenében érvényesíteni, amiért cserébe több alkalommal két-három millió forintot vett át. A cég a vesztegetésre szánt készpénzt fiktív számlák beállításával, illetve befogadásával teremtette elő.

