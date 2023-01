Megosztás itt:

Mint mondta: a "dollárbaloldal" a külföldi befolyásolással kapcsolatos botrányhoz hasonlóan, most is tagad, holott Eva Kailival nemcsak munkakörből adódóan ismerhették egymást, de közös Facebook-bejegyzésekkel, fényképekkel és "vigyorgós szelfikkel is megörökítették bajtársiasságukat".

Hollik István azt hangoztatta: ideje lenne, hogy a "dollárbaloldal" végre egyenesen beszéljen mind a külföldi befolyásolás ügyéről, mind pedig arról, hogy milyen szerepük volt a brüsszeli korrupciós botrányban.