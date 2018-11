A baloldal a gyermekesektől venne el, és a migránsokat támogatná

2018. NOVEMBER 6., KEDD EMMI: TÖBB MINT EGY ÉVTIZED UTÁN 119 EZERRÕL 166 600 FT-RA EMELKEDIK A FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓI NORMATÍVA. ITM-ÁLLAMTITKÁR: INTEGRÁLT ENERGIA- ÉS KLÍMAPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁN DOLGOZIK AZ INNOVÁCIÓS TÁRCA. ITM: 160 MRD-OS HAZAI ÉS UNIÓS FORRÁSBÓL 1200 KILOMÉTERNYI MELLÉK-, FÕÚT ÉS AUTÓPÁLYA RENDBETÉTELE KEZDÕDÖTT MEG AZ IDÉN. KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSSEL FORDULT A FIDESZ A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉBEN. ORBÁN VIKTOR: A MAGYAR CÉGEK MEGTALÁLHATJÁK SZÁMÍTÁSAIKAT KÍNÁBAN MAGYAR IDÕK. FIDESZ: A BALOLDAL A GYERMEKESEKTÕL VENNE EL, ÉS A MIGRÁNSOKAT TÁMOGATNÁ. LEGALÁBB ÖTÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KÉRT AZ ÜGYÉSZ A SZEVIÉP-VEZÉREKRE A MA FOLYTATÓDÓ PERBEN, A 6,5 MRD-OS KÁRBÓL CSAK EGYMILLIÁRD TÉRÜLT MEG. AZ INFLUENZAJÁRVÁNY AZ IDÉN VALÓSZÍNÛLEG ERÕS LESZ AZ ENYHE IDÕ MIATT, MÁR ÉRDEMES BEADATNI A VÉDÕOLTÁST. KSH: 28%-KAL, TÍZEZER FÖLÉ EMELKEDETT AZ ÁTADOTT ÚJ LAKÁSOK SZÁMA. LÁZÁR JÁNOS NOVEMBER 6-TÓL FELÜGYELI A HÓDMEZÕVÁSÁRHELY-SZEGED TRAM-TRAIN MINTAPROJEKT VÉGREHAJTÁSÁT. 4,9 KM-REL HOSSZABBÍTANÁK MEG AZ M3-AS METRÓVONALAT, A VÉGÁLLOMÁS KÁPOSZTÁSMEGYER LENNE, A BKK 3 MRD FT-ÉRT HIRDETETT KÖZBESZERZÉST. MA ELDÕLHET, LESZ-E NYOMOZÁS A JOBBIK KORRUPCIÓGYANÚS ÜGYEIBEN MAGYAR IDÕK. SZABÓ BALÁZS, A JOBBIK VOLT SZEKSZÁRDI ELNÖKE TETT FELJELENTÉST MÉG OKTÓBERBEN TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁS GYANÚJA MIATT. 42 SZÁZALÉKKAL TÖBB HITELSZERZÕDÉST KÖTÖTT A LAKOSSÁG AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST VILÁGGAZDASÁG. FIGYELEMRE MÉLTÓ KEDVEZMÉNYEKET KÍNÁLNAK A BIZTOSÍTÓK A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAIBAN NÉPSZAVA. ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG KÖZÖSEN KÉSZÜL A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSRA, KAMPÁNYUK EGYIK KULCSTÉMÁJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS LESZ. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ. ORBÁN VIKTOR A BANK OF CHINA ELNÖKÉVEL TÁRGYALT SANGHAJBAN. A MAGYAR KORMÁNYFÕ MEGKÖSZÖNTE A BOC KÖZREMÛKÖDÉSÉT A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOKBAN, AMI JAVÍTJA MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI BIZTONSÁGÁT. MEGNYITOTTA A MAGYARORSZÁG PAVILONJÁT ORBÁN VIKTOR A SANGHAJI ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPÓN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG ÉS KÍNA KAPCSOLATAI A TÖRTÉNELEM SORÁN SOHA NEM VOLTAK OLYAN JÓK, MINT JELENLEG. MANFRED WEBER: NINCS NAPIRENDEN A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. ROMÁN ELNÖK: BÛNÖZÕK PRÓBÁLNAK RÁTELEPEDNI AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA, AKIK ELLENÁLLÁST TANÚSÍTANAK, AZOKAT EL AKARJÁK TÁVOLÍTANI. FRANCIA HÍRTELEVÍZIÓ: HAT SZÉLSÕJOBBOLDALI SZEMÉLYT VETT ÕRIZETBE A FRANCIA RENDÕRSÉG, MERT EMMANUEL MACRON ÁLLAMFÕ ELLEN TERVEZTEK MERÉNYLETET. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: KÉPTELENEK ÉS TÖRVÉNYTELENEK AZ IRÁN ELLENI AMERIKAI SZANKCIÓK. EGYIPTOMI ELNÖK: NEGATÍV SZEREPET JÁTSZOTTAK A MÉDIABESZÁMOLÓK A MEGGYILKOLT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN. ÉSZAK-KOREA KÜLÜGYMINISZTERÉT FOGADJA NEW YORKBAN MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYI TÁRCAVEZETÕ. ELÉRTE MEXIKÓVÁROST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRA FELÉ TARTÓ MENEKÜLTKARAVÁN 2200 TAGJA. AZ AMERIKAI ELNÖK TÖBBSZÖR KIJELENTETTE, HOGY A KARAVÁN TAGJAI NEM LÉPHETNEK BE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉRE. MEGÁLLAPODOTT A HONDURASI ÉS A GUATEMALAI ELNÖK, HOGY FELSZÁMOLJÁK AZ ÁLLAMPOLGÁRAIKAT KIVÁNDORLÁSRA KÉSZTETÕ OKOKAT. 12 EZER HOLTTESTET TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK AZ EGYKOR AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ IRAKI TERÜLETEKEN - MTI. NÉGY HALÁLRAÍTÉLT KERESETET NYÚJTOTT BE TENNESSEE ÁLLAMBAN EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁGNAK, HOGY SORTÛZ ÁLTAL VÉGEZZÉK KI ÕKET. BELEHALT CÁPAHARAPÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEIBE EGY 33 ÉVES FÉRFI AUSZTRÁLIÁBAN. AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. LETARTÓZTATTAK EGY OLASZ FÉRFIT KECSKEMÉTEN, AKI KÉSSEL TÖBB HELYEN, ÉLETVESZÉLYESEN, A NYAKÁN IS MEGSEBESÍTETT EGY FÉRFIT. NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL. FEBRUÁRRA NAPOLTÁK EL BUDAHÁZY GYÖRGY MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN ELJÁRÁSI OKOK MIATT. 8 KG DROGGYANÚS NÖVÉNYI TÖRMELÉKET FOGLALTAK LE EGY PÉCSI LAKÁSBAN, EGY 41 ÉVES FÉRFIT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.