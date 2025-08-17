A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó

Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről

Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

Egy Ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó

Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó

Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

A Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt szerint kulcsfontosságú volt, hogy csapata átdolgozta a középpályás védekezését a címvédő Ferencváros otthonában szombaton 2-1-re megnyert mérkőzésen a labdarúgó Fizz Ligában.

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is - aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón - váltottam pár szót telefonon - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

