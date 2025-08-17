A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó
2025. augusztus 17., vasárnap 09:00
HírTV
Mint emlékezetes Pogány Induló a kábítószer-használatot népszerűsítette a Sziget Fesztiválon, valamint több alkalommal is a drogfogyasztás mellett kampányolt. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: Magyarországon fel kell lépni minden olyan cselekedet ellen, ami illegális.
