A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Megosztás itt:

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok Órájában pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péterék ezt azért csinálják, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról.

Témahiány van, saját elemzőik, kutatóik szerint elvesztették a nyarat, nincs nagyon mondandó, hullik szét a párt, a párt fontos emberei sorra hullanak el, most azt mondta egyébként, hogy Kötcsén bemutat valami új arcokat, most időszerű, mert a régiek azok nem állnak túl jól. Van ez a Ruszin-Szendi nevű bukott katona, akinek még ha jól látom lesz némi elszámolni valója az igazságszolgáltatással dolgai miatt, ez a bukott Kulja, ez a nem nyomasztóan okos srác, akivel Takács Péter felmosta az ATV stúdióját, alaposan a fugákat, és a sarkokat, mindent

– mutatott rá Kocsis Máté.

Lépett a TEK

A Mandiner szzerdai beszámolója szerint a rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Ennek pedig az az oka, hogy

a rendőrségnek alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme,

és ilyen egymással rivalizáló tömegrendezvények esetében úgy tudja biztosítani a hatóság a gyülekezés békés jellegét, ha a két tömeget egymástól elválasztja, ezáltal kizárja a lehetséges konfliktust, összetűzést.

A Mandiner információi szerint Magyar Péter felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt. A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól.