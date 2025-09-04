Keresés

Belföld

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

2025. szeptember 04., csütörtök 12:59 | HírTV
TEK Kötcse Orbán Viktor Magyar Péter

Attól, hogy kiszivárgott a Tisza Párt brutális adóemelési terve Magyar Péterék meglehetősen furcsa kiutat találtak: kitalták, hogy a kormánypárt szeptember 7-i piknikének napjára ők is Kötcsére mennek. Szerdán azonban kiderült, a TEK azonban biztosítja, hogy a kötcsei pikniktől különválasztva, távolabbi helyszínen tudjana csak provokálni a tiszások.

  A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok Órájában pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péterék ezt azért csinálják, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. 

Témahiány van, saját elemzőik, kutatóik szerint elvesztették a nyarat, nincs nagyon mondandó, hullik szét a párt, a párt fontos emberei sorra hullanak el, most azt mondta egyébként, hogy Kötcsén bemutat valami új arcokat, most időszerű, mert a régiek azok nem állnak túl jól. Van ez a Ruszin-Szendi nevű bukott katona, akinek még ha jól látom lesz némi elszámolni valója az igazságszolgáltatással dolgai miatt, ez a bukott Kulja, ez a nem nyomasztóan okos srác, akivel Takács Péter felmosta az ATV stúdióját, alaposan a fugákat, és a sarkokat, mindent 

– mutatott rá Kocsis Máté.

Lépett a TEK

A Mandiner szzerdai beszámolója szerint a rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Ennek pedig az az oka, hogy

a rendőrségnek alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme,

és ilyen egymással rivalizáló tömegrendezvények esetében úgy tudja biztosítani a hatóság a gyülekezés békés jellegét, ha a két tömeget egymástól elválasztja, ezáltal kizárja a lehetséges konfliktust, összetűzést.

A Mandiner információi szerint Magyar Péter felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt. A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól.

Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

 Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte a "Tisza-adó" tervezetével és kaotikus politikájával veszélyezteti a magyar családok és a gazdaság jövőjét. A kormányfő a közösségi médiában, a Harcosok Klubja tagjainak címzett üzenetében világosan fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei ellen az egész ország fellázadt, de ez még nem elég – meg kell akadályozni, hogy ezek a megszorító ötletek valósággá váljanak. Lássuk, miről is van szó!

