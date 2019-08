A Balatonnál és a Tisza-tónál is folytatódik a szúnyogirtás

Negyven százalékkal vezetne a Fidesz-KDNP az ellenzéki pártok előtt, ha most vasárnap lenének a választások - írja a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatására hivatkozva. Népszerű a családvédelmi akcióterv: a babaváró támogatást több mint 4600 házaspár igényelte, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására több mint 8000 kérelem érkezett, és a jelzáloghitel-elengedés is „jól teljesít” - mondta Novák Katalin államtitkár. Hunvald György közösségi oldalán bejelentette, hogy kilépett az MSZP-ből és függetlenként indul a 7. kerületben az őszi polgármester választáson. A szén-dioxid hasznosítására dolgoztak alternatív energiaforrások igénybevételével működő reaktort a Szegedi Tudományegyetem kutatói együttműködve a ThalesNano Zrt. mérnökeivel. Bizakodó hangulat jellemzi a magyar mezőgazdasági vállalkozásokat a beruházások relatív magas szintje és az agrártermékek iránti emelkedő kereslet miatt - derült ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből. Az időjárási hatások miatt fele annyi alma terem idén, mint tavaly - közölte Fórián Zoltán agrárközgazdász. Szeretnénk, hogy európai csúcsintézményként működjön a Nyugati pályaudvar mellett megépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ - mondta el Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Kormányablak buszokon kaphatnak ingyenes pénzügyi segítségnyújtás a borsod megyeiek - mondta Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Július végén megjelent az országos főállatorvos határozata az afrikai sertéspestis magyarországi felszámolására vonatkozó mentesítési tervéről. Magyarországon nem érintett a sertéspestisben a házisertés-állomány. A vaddisznók között terjed a betegség - közölte az országos főállatorvos, Bognár Lajos. Stressztoleráns zöldségfajok nemesítésére nyert 673 millió ft vissza nem térítendő támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Alapból a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt., a Flóratom Kft. és a Neumann János Egyetem konzorciuma. Hungarikum fesztivált rendeznek Szegeden, csütörtökön. Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerint drasztikusan szigorítani kell a fegyvertartást az Amerikai Egyesült Államokban. A Fidesz választ vár arra, hogy Gyurcsányék miért alkalmaznak egy korrupt bürokratát Brüsszelben. A vártnál nagyobb mértékű csökkenéssel öt éve a legalacsonyabbra esett a befektetői hangulat az eurövezetben a berlini Sentix gazdaságkutató intézet felmérése szerint. Nyilvánosságra hozta az Osztrák Néppárt azoknak a képviselőjelölteknek a nevét, akik az első húsz helyen szerepelnek a párt országos választási listáján. Az előrehozott országgyűlési választásokat szeptember 29-én tartják Ausztriában. Lövöldözés volt a texasi El Pasoban, 20 ember meghalt és 26 megsérült. A rendőrség egy 21 éves férfit vett őrizetbe, aki feltehetően gyűlöletből követte el a bűncselekményt. Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az indiai hatóságok hétfőn Kasmír általuk ellenőrzött részén annak hatására, hogy az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a feszültség a vitatott hovatartozású területen. Nőnek öltőzve próbált kereket oldani egy brazil kábítószer-kereskedő a Rio de Janeiro közelében található Gericinó nevű börtönből. Az indiai kormány bejelentette, hogy visszavonja Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részének különleges alkotmányos státuszát. Egy tinédzser ledobott egy hatéves gyereket a londoni Tate Modern múzeum 10. emeleten lévő teraszáról- közölte a brit főváros rendőrsége. A 17 éves elkövetőt emberölés kísérlete miatt őrizetbe vették. A 6 éves gyereket kórházban ápolják. Az amerikai hatóságok „belföldi terrorcselekményként” kezelik az El Pasóban elkövetett tömegmészárlást - jelentette be a szövetségi igazságügyi minisztérium. Chicagóban is több helyen voltak fegyveres támadások, a helyi média összesítése szerint 3 ember meghalt és 37 megsebesült a lövöldözésekben. Legkevesebb ketten életüket vesztették és ketten megsebesültek egy afgán televíziós stáb busza ellen elkövetett pokolgépes merényletben Kabulban - közölték afgán tisztségviselők. A hongkongi kormányzó nem mond le, a tüntetők általános sztrájkot hirdettek. Özönvízszerű esőzés következtében kialakult árvíz sújtotta a Közép-Kína területét: kilencen életüket vesztették és négyen eltűntek. Kairóban, egy forgalommal szemben haladó autó összeütközött három másikkal, az baleset robbanást okozott; Tizenhatan életüket vesztették, huszonegyen megsérültek. Többen meghaltak, illetve eltűntek Vietnamban a Wipha tájfun miatt. A héten a Balatonnál és a Tisza-tónál folyatódik a szúnyogirtás. Adathalász bűnszövetség ellen emeltek vádat Kecskeméten. Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvannál, karambol miatt. Emberölés miatt vádiratot nyújtott be a Fővárosi Főügyészség az óbudai óvónőt lelövő férfi ellen. Két futam után az olimpiai kvótát érő második helyen áll a Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor páros a vitorlázó 470-es világbajnokságon. A magyar birkózóválogatott a dortmundi nemzetközi versenyen három, Varsóban pedig öt érmet nyert az hétvégén. További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén. Labdarúgó NB I: Fehérvár - Kaposvár 4:2; Diósgyőr - Honvéd 2:1 Lionel Messi vádlisérülés miatt kihagyja az FC Barcelona labdarúgócsapatának amerikai túráját.