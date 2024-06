A balatoni strandok hosszabbított nyitvatartást terveznek + videó

Némethné Szabó Magdolna, turisztikai referens, Balatonszárszó: "Természetesen más dolgokkal is készülünk, amikor nagyon nagy a hőség. Egyrészt hosszabbított nyitva tartással vagyunk nyitva, este 9-kor is bejöhetnek a vendégek egy kicsit hűsölni, illetve a bejáratnál, ha a vendégek nem hoztak magukkal napolajat, akkor bizony adunk nekik azt is."

Már hétközben is sokan a Balatont választották a hőségben. A legmelegebb órákban a 37 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.

