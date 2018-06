A 4iG koordinálhatja Mészáros informatikai érdekeltségeit

A tőzsdei vállalatban a napokban szerzett többségi tulajdont a dollármilliárdos felcsúti polgármester birodalmához tartozó Opus Global részvénytársaság, amelynek igazgatótanácsi tagja szerint a felvásárolt cégre úgy tekintenek, mint az ingatlanpiaci befektetések koordinálására megszerzett Appeninn vagyonkezelőre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Szeretnénk a 4iG-ben a meglévő informatikai érdekeltségeinket és esetleges jövőbeli érdekeltségeinket integrálni. Ezekről még hivatalos döntés nem született Ahogy a tegnapi közleményünkben is bejelentettük, kezdeményeztük az erről szóló tárgyalásokat. Ez azt jelentené, hogy a későbbiekben a Takarékinfóbeli érdekeltségeit az Opusnak esetlegesen – ha megállapodás van a felek között – integrálnánk ebbe a társaságba” – mondta Jászai Gellért igazgatótanácsi tag.

A most nyilvánosságra került cégadatok szerint a több szektorban is érdekelt Opus megtriplázta forgalmát, és a 2016-os veszteség után, 2017-ben már 6 milliárdos profitot termelt. Ebből csak a Népszabadságot bezáró Mediaworks 4,3 milliárd forintot hozott. A turizmusban, szállodaiparban érdekelt Konzum is megtáltosodott, bő 10 milliárd forint adózás utáni eredménnyel. Az ingatlanokkal foglalkozó Appeninn 800 milliós nyerseséggel zárt.