A 444 valótlanságot állított, most pedig hallgat + videó

Egy leleplezőnek szánt cikket közölt a 444 a NAV MERKUR Bevetési Egységének korábbi parancsnokáról és helyetteséről. A balliberális lap azt állította: őrizetbe vették a volt vezetőket. Ezt azonban maga az érintett cáfolta. Azt mondta: ő éppen a nyaralását tölti és semmilyen büntető-ügyi nyomozás nem zajlik ellene. Ezt egyébként a NAV is megerősítette.

Kocsis Máté, frakcióvezető, Fidesz: "Mit kell a 444-nek, minden nap, meg a Telexnek, a propaganda sajtónak bemutatnia, azt kell, amit a Magyar mondd, azt kell alátámasztani, esik szét az állam, nem működik, erre keresnek példákat, ha nem találnak, akkor gyártanak egyet, azt sem zárom ki, hogy volt valamilyen fülese, persze azt sem, hogy az egészet maga találta ki, mert olyan is volt már, hogy kitalálnak egy storyt, leírják, és utána ha nem úgy van, akkor megkérdeztük az érintettet, és az tagadta, de nem tagadta, hanem eleve nem volt úgy, ahogy írtátok, na most ugye azt a verziót fogadom el, hogy valahonnan kapott egy rossz fülest újságíróként, akkor is kutya kötelessége előbb azt ellenőrizni."

Megkerestük a 444-et. Azt akartuk megtudni, hogy milyen következményei lesznek Kaufmann Balázs valótlanságot és személyes adatot tartalmazó cikkének. Adásunkig azonban nem kaptunk választ.