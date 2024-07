A 444-et kiadó cég Gyurcsányék egykori székházában landolt

Negyedmilliárd forinttal kevesebb nettó árbevételre tett szert a Magyar Jeti Zrt. 2023-ban, mint 2022-ben. Azonban így is több mint 800 millió folyt be az elmúlt év során a cég kasszájába, sőt az egyéb bevételekkel kiegészítve csaknem egymilliárd volt a 444 kiadójának bevétele. A kiegészítő mellékletből kiderül, hogy az egyéb bevételek több mint háromnegyedét – 151 millió forintot – nagyrészt külföldi támogatások tették ki.

