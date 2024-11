A 444 anyatigrisként védelmezi Magyar Pétert

Megosztás itt:

Ez a 444 nevű, szélsőségesen liberális és baloldali propaganda szócsőnél nem bizonyult lényeges hírnek, éppenhogy bekerült a legfontosabb tíz híradás közé. Uj Péter főszerkesztőtől, illetve a függetlenségre és objektivitásra máskor oly kényes sajtómunkásaitól még az ötvenes évek kommunista pártsajtója is sírva könyörögne a receptért.

Míg más portálokon a legfontosabb hírek között van Magyar Péter legújabb hangfelvételének ügye, amelyen agyhalottnak nevezi saját képviselőtársait, egyikről pedig kijelenti, hogy Soros-ügynök, addig a 444 minden szerkesztői kreativitását bevetette annak érdekében, hogy az olvasó csak akkor találkozzon ezekkel a kijelentésekkel, ha előtte ennél sokkal kevésbé fajsúlyos ügyekről olvasott – hívta fel a figyelmet a Transzparens Újságírásért Alapítvány (TÚA).

Mint részletezték, a hanganyagon Magyar Péter olyan kijelentéseket tesz, amelyek még egyes ellenzéki médiumoknál is látszólag megbotránkozást keltettek. A 24.hu-n például délután 14.45-kor a címlap második cikkében mutatták be az ügyet, még ha nem is a Tisza Párt elnökének legvadabb kijelentéseit is idézték.

Magyar Nemzet