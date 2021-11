A 40 milliós pavilon ablakon kidobott pénz volt? Karácsonyék újra fóliába bugyolálták a Vörösmarty-szobrot!

Megosztás itt:

„A téren lévő Vörösmarty-szobor az ünnephez és Budapesthez is méltatlan védelmet kapott ezidáig a téli időszakban, így a Hello Wood progresszív csapatának köszönhetően elkészíttettek egy innovatív építményt, amely védi a szobrot a csapadéktól”– ezt Budapest főpolgármestere jelentette be, még a 2019. évi Vörösmarty téri adventi vásár sajtótájékoztatóján. Az akkor felhúzott pavilonnak – amelynek megvalósítási költsége 40 millió forint volt – azonban ma hűlt helye. De akkor hova lett az impozáns pavilon?

Karácsony Gergely nem állta a szavát

Az alkotócsoport akkori közlése szerint, az építmény kialakításakor lényeges szempont volt a praktikusság: „A carrarai márványból faragott műalkotás érzékeny a nedvesség és a fagy által okozott sérülésekre. Az ideiglenes berendezést minden szezon végén lebontják; elemei jövő télen újra összerakhatók a téren. A hatalmas, íves szerkezet szellősségét időjárásálló acéllemezeinek köszönheti, míg az átlátszó plexi homlokzat védi a zuhogó esőtől”-írja a Hello Wood ma is honlapján.

„A Művészeti Pajzs formája és alaprajza a 9 méter magas emlékmű méretéhez és a tér elliptikus kialakításához igazodik. Letisztult formája egyértelmű támpont a vásári forgatagban. Felépítése és anyaghasználata biztosítja, hogy a szobrot kiemelő és kiállító pavilon a karácsonyi vásár után is éteri, de meghatározó eleme maradjon a térnek. A Vörösmarty-emlékmű immár több mint száz éve azt a gondolatot képviseli, hogy a nehéz, viharos évszázadokban is vannak olyan emberek és értékek, akik képesek egy nemzetté összekovácsolni az együtt élőket. Az emlékmű fölött álló, templomszerű pavilon is ezt a méltó eszményt szimbolizálja” – írja le részletesen a tervező, kivitelező cég.

Miért fizetett 40 milliót Budapest?

Ma mégis azt látjuk, azt látjuk, hogy a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat visszatért ahhoz a megoldáshoz, amit a restaurálási terv is javasolt elkerülni, és amit a főpolgármester maga is méltatlannak titulált.

Újra fólia fojtogatja az emlékművet

Ez pedig állagromlást eredményez, miután a mállékony anyagú szobor súlyos erodálódásnak van kitéve a fólia alatt.

A Belvárosi Önkormányzat felújítatta a teret, így akkor a szobor restaurálási terve is elkészült 2019-ben. Ez kiemelte, hogy nejlonos borítás a restaurálást követően lehetőség szerint ne kerüljön a műemlékre. Hiszen amikor hűvösebbek a reggelek, vagy szimplán hőingadozás van, akkor páralecsapódás keletkezik a fólia alatt. Ez összegyűlik víz formájában, és amikor jön egy hidegebb periódus, fagyási sérülések keletkeznek a szobron. Fontos megjegyezni, hogy e szobor anyaga mállékony, amely a restaurálási munkát is megnehezítette. Akárhányszor hozzányúlnak, veszít valamennyit a kontúrjaiból – derül ki a tervből.

Címlapfotó: Metropol



Metropol