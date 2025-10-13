A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Megosztás itt:

A 21 Kutatóközpont neve előkerült már a guruló dollárbotrányban, valamint szoros kapcsolatokat ápol a CEU-val és a Tisza Párthoz köthető személyekkel is. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a megtévesztő felmérési adatokkal a Tisza Pártban a problémákat próbálják leplezni.

Az ügyről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője fejtette ki véleményét.

Világosan látszódott az elmúlt most már egy évben, hogy ezek a Tiszához köthető közvélemény-kutatók nem a valós helyzetképnek a feltárásában érdekeltek, hanem sokkal inkább a közvélemény manipulálásában, tehát amikor ezek a kutatócégek közel 20%-os Tisza előnyt mutatnak, az egyértelmű, hogy nem a valós helyzetképnek a leírása, hanem sokkal inkább a közvéleménynek a manipulálása, az elmúlt hetekben nagyon sok botrány volt a Tisza Párt környékén, múlt héten például az adatszivárgási botrány, erre reakcióként ilyen kommunikációs reakcióként hoznak ki ilyen és hasonló közvélemény kutatásokat, ezzel akarják leplezni, hogy komoly baj van a Tisza Párt háza táján – mondta el Híradónknak az elemző