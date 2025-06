A 2026-os választásba is beavatkozhat a Bajnai Gordonhoz köthető kör

Megosztás itt:

Európa tucatnyi országában működik együtt politikai és civil szervezetekkel a Bajnai Gordon emberei által vezetett datadatos erőközpont.

Ez a csoport vett részt tevékenyen a 2022-es magyar választások külföldről fizetett manipulálásának kísérletében és ugyanők próbálhatták meg befolyásolni a most lezárult lengyel elnökválasztást.

A datadatos kör tavaly felbukkant Magyar Péter mögött, nemrégiben Brüsszelben hoztak létre egy profi kampányoló szervezetet.

Mindezekből arra lehet következtetni: már most minden adott ahhoz, hogy a 2026-os magyar országgyűlési választásba is beavatkozzanak az Orbán-kormány bukásában érdekelt szereplők.

A tapasztalatok folyamatosan gyűlnek.

Szoros eredménnyel zárult a lengyel elnökválasztást: már az első forduló is jobboldali előretörést hozott, hogy aztán a második fordulóban a szavazatok 50,9 százalékát szerezze meg a konzervatív PiS által támogatott Karol Nawrocki a baloldal, vagyis a Donald Tusk-féle Polgári Platform jelöltje, Rafal Trzaskowski ellenében.

Magyar szempontból is lényeges a végeredmény, amely szakértők szerint a Tusk-kormány meggyengüléséhez, akár bukásához is elvezethet. A most lezárult lengyel elnökválasztásnak ugyanakkor van egy másik mozzanata, amely talán ennél is nagyobb mértékben befolyásolhatja a magyar politikai viszonyok alakulását. Ez pedig azokból a sajtóhírekből olvasható ki, amelyek az első forduló előtt a választás jogsértő, külföldi finanszírozású manipulálásáról szóltak.

A médiabeszámolók két, szinte ismeretlen Facebook-oldalt említettek, amelyek az utóbbi hetekben nagy összegben hirdettek olyan politikai videókat Lengyelországban, amelyek a baloldal jelöltjét támogatták, a jobboldaliakat viszont élesen támadták. Az ügy botrányt okozott Lengyelországban, már a nemzetbiztonság is vizsgálja a körülményeket.

Magyar irányítók a hálózatban

A sajtóhírek arra mutatnak, hogy az akció végrehajtója a Bécsben bejegyzett Estratos Digital GmbH lehetett, a pénzügyi szálak pedig az amerikai Action for Democracy (A4D) alapítványig is elérhetnek.

Az Estratos a magyar DatAdat-cégbirodalom tagja, korábban DatAdat GmbH-nak nevezték, vezetői pedig Bajnai Gordon két bizalmasa, Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám. Az A4D élén szintén egy Bajnai-ember áll, Korányi Dávid. Azt itt most csak egy mondat erejéig említjük meg, hogy a két csapat egyszer már dolgozott együtt: a 2022-es magyar országgyűlési választás idején az A4D hárommilliárd forintnak megfelelő dollárt utalt Magyarországra, az összeg nagyobb része pedig a DatAdatnál landolt. A cél nyilvánvalóan a jobboldali kormány megbuktatása és egy baloldali kabinet hatalomba segítése volt.

Miután az elmúlt hetek sajtóhírei lényegében arról szóltak, hogy a magyar baloldal néhány szürke eminenciásának cége megpróbálta befolyásolni az egyik európai középhatalom, Lengyelország elnökválasztásának eredményét, megpróbáltunk utána járni annak, hogy a Bajnai-emberek érdekeltségei hol bukkannak még fel. Az eredmény legalábbis elgondolkodtató.

