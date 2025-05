A 2006-os rendőrterrorból is profitált a Ruszin-Szendi Romulusz mögött álló milliárdos fegyverkereskedő + videó

Megosztás itt:

Pár napja ismerte be Ruszin-Szendi Romulusz, hogy ismeri és többször is találkozott a kémkedés gyanújával letartóztatott H. Istvánnal. A Tisza Párt tanácsadójáról a napokban derült ki, hogy bizalmas információkat oszthatott meg a Magyar Honvédségről egy ukrán kémmel. Az egyeztetések témáját firtató kérdésekre trágár stílusban reagált.

Ruszin-Szendi nem csak H. Istvánnal, hanem egy fegyverkereskedelemből milliárdossá lett nagyvállalkozóval is jó kapcsolatot ápol-derítette ki a Magyar Nemzet. Ezt a férfit Wéber Istvánnak nevezik. A lap információi szerint miután leváltották a vezérkari főnök pozíciójáról, Ruszin-Szendi Romuluszt Wéber János köre arra próbálta rávenni, hogy alapítson. A pártalapítás folyamatát azonban megszakította Magyar Péter színre lépése. A Magyar Nemzet azt írja: Ruszin-Szendi Romulusz maga kereste fel a pártelnököt ráadásul pénzt is vitt magával. A kapcsolatfelvételt a lap szerint Wéber János és H. István is támogatta.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet