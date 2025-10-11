A 20. század vége? Orbán Viktor megnevezte generációnk legfontosabb feladatát

Megosztás itt:

Orbán Viktor a pesterzsébeti piacon elmondott beszédében a napi politikánál sokkal mélyebb történelmi párhuzamot vont. A miniszterelnök szerint a mostani küzdelem a háborúból való kimaradásért nem más, mint a 20. század magyar tragédiáinak megismétlődésének megakadályozása: sikerülnie kell annak, ami Tiszának és Horthynak sem sikerült.

A bejelentés: Aláírásgyűjtés a béke és a gazdaság védelmében

A miniszterelnök a pesterzsébeti piacon, az emberek között jelentette be az aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta, hogy a háború már most is fojtogatja a magyar gazdaságot, és ha nem lenne, a növekedés "két-háromszorosára ugrana". A brüsszeli tervek egy hadigazdaságra való átállásról szólnak, amiből Magyarországnak mindenáron ki kell maradnia. Ez a hír önmagában is fontos, de a miniszterelnök egy mondatával történelmi távlatba helyezte a mai küzdelmet.

A 100 éves magyar átok: A háborúk, amikbe belerángattak minket

"Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, de a végén belenyomtak bennünket a háborúba" – mondta Orbán Viktor. Ez a két mondat a magyar 20. század tragédiájának esszenciája. Az első világháború előtt Tisza István miniszterelnök az utolsó pillanatig ellenezte a hadba lépést, mert pontosan látta a nemzetre leselkedő veszélyt, de a külső nyomás végül erősebbnek bizonyult. A következmény Trianon lett. A második világháború előtt Horthy Miklós kormányzó szintén a kimaradás politikáját próbálta folytatni, de a nagyhatalmak malomkövei között őrlődve az ország végül ismét belesodródott a konfliktusba. A következmény az ország pusztulása és a szovjet megszállás lett. Ez a 100 éves magyar átok: a háborúkból való kimaradás szándéka és a külső erők általi belekényszerítés kudarca.

A feladat: Sikerülnie kell, ami Horthynak és Tiszának nem

"Most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült" – folytatta a miniszterelnök. Ezzel a mondattal Orbán Viktor nemcsak egy politikai célt, hanem egy történelmi küldetést fogalmazott meg. A mostani generáció feladata, hogy végre megtörje ezt a 100 éves átkot. A küzdelem a brüsszeli háborús tervekkel szemben tehát nem egyszerűen egy politikai vita, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb sorskérdésének újraélése. Az aláírásgyűjtés pedig az az eszköz, amivel a magyar emberek erőt adhatnak a kormánynak ehhez a történelmi harchoz, hogy ezúttal a józan ész és a nemzeti érdek győzzön.

