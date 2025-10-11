Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A 20. század vége? Orbán Viktor megnevezte generációnk legfontosabb feladatát

2025. október 11., szombat 15:00 | Hír TV
háború béke történelem szuverenitás Tisza István Horthy Miklós aláírásgyűjtés 20. század Orbán Viktor

Orbán Viktor a pesterzsébeti piacon elmondott beszédében a napi politikánál sokkal mélyebb történelmi párhuzamot vont. A miniszterelnök szerint a mostani küzdelem a háborúból való kimaradásért nem más, mint a 20. század magyar tragédiáinak megismétlődésének megakadályozása: sikerülnie kell annak, ami Tiszának és Horthynak sem sikerült.

  • A 20. század vége? Orbán Viktor megnevezte generációnk legfontosabb feladatát

Orbán Viktor a pesterzsébeti piacon elmondott beszédében a napi politikánál sokkal mélyebb történelmi párhuzamot vont. A miniszterelnök szerint a mostani küzdelem a háborúból való kimaradásért nem más, mint a 20. század magyar tragédiáinak megismétlődésének megakadályozása: sikerülnie kell annak, ami Tiszának és Horthynak sem sikerült.

A bejelentés: Aláírásgyűjtés a béke és a gazdaság védelmében

A miniszterelnök a pesterzsébeti piacon, az emberek között jelentette be az aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta, hogy a háború már most is fojtogatja a magyar gazdaságot, és ha nem lenne, a növekedés "két-háromszorosára ugrana". A brüsszeli tervek egy hadigazdaságra való átállásról szólnak, amiből Magyarországnak mindenáron ki kell maradnia. Ez a hír önmagában is fontos, de a miniszterelnök egy mondatával történelmi távlatba helyezte a mai küzdelmet.

A 100 éves magyar átok: A háborúk, amikbe belerángattak minket

"Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, de a végén belenyomtak bennünket a háborúba" – mondta Orbán Viktor. Ez a két mondat a magyar 20. század tragédiájának esszenciája. Az első világháború előtt Tisza István miniszterelnök az utolsó pillanatig ellenezte a hadba lépést, mert pontosan látta a nemzetre leselkedő veszélyt, de a külső nyomás végül erősebbnek bizonyult. A következmény Trianon lett. A második világháború előtt Horthy Miklós kormányzó szintén a kimaradás politikáját próbálta folytatni, de a nagyhatalmak malomkövei között őrlődve az ország végül ismét belesodródott a konfliktusba. A következmény az ország pusztulása és a szovjet megszállás lett. Ez a 100 éves magyar átok: a háborúkból való kimaradás szándéka és a külső erők általi belekényszerítés kudarca.

A feladat: Sikerülnie kell, ami Horthynak és Tiszának nem

"Most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült" – folytatta a miniszterelnök. Ezzel a mondattal Orbán Viktor nemcsak egy politikai célt, hanem egy történelmi küldetést fogalmazott meg. A mostani generáció feladata, hogy végre megtörje ezt a 100 éves átkot. A küzdelem a brüsszeli háborús tervekkel szemben tehát nem egyszerűen egy politikai vita, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb sorskérdésének újraélése. Az aláírásgyűjtés pedig az az eszköz, amivel a magyar emberek erőt adhatnak a kormánynak ehhez a történelmi harchoz, hogy ezúttal a józan ész és a nemzeti érdek győzzön.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

További híreink

Torokfájásra forró citrom? Igen! Mutatjuk a receptet!

Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Hódi Pamela házassága tényleg romokban lehet: itt az újabb bizonyíték a válásra

Így irigykedtek a tiszások, amikor tolongott a tömeg Orbán Viktor körül + videó

Fűtésre használod a klímát? Ezt a hibát ne kövesd el, ha nem akarsz hatalmas villanyszámlát!

Most a föld alá küldenek minket - Szlovákia megdöbbent a belfasti kudarc után

Magyar siker: Napelemes gyár épül tízmilliárdos beruházásból

Újabb tragédia történt Anglia legpokolibb stadionjában

Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor

További híreink

Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor

A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
2
Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó
3
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
4
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
5
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
6
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
7
Újabb pofon Brüsszelnek: Babis elzárja az ukrán pénzcsapot
8
Jobbegyenest adott Orbán Viktor Magyar Péternek + videó
9
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
10
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A hajdúszoboszlói gyümölcsösben is megjelentek a mezei pockok + videó

A hajdúszoboszlói gyümölcsösben is megjelentek a mezei pockok + videó

 Bár a pockok ellen lehet vegyszerrel védekezni a biogazdálkodóknak ez nem megengedett, ők az úgynevezett „T”-fákkal védekeznek. Ezeken a fákon meg tudnak pihenni a pockok természetes ellenségei, a ragadozó madarak, innen átlátják a területet és ritkítani tudják az állományt. A jelenleg érvényes uniós agrártámogatási rendszer a pockok természetes ellenségeinek betelepülését is lehetővé teszi.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!