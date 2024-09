A 18. kerületi baloldali polgármesterig gyűrűzhet a fővárosi korrupciós ügy

A sajtóban 2022-ben fellelhető információk szerint egyébként a XVIII. kerületi városrehabilitációs program keretei között az Üllői út mentén több hektárnyi területet építettek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínált az ingatlanfejlesztőknek, és vállalta azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában.

Az egyik beszélgetőtárs szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni négy lakást: „Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, ami ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon az Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz” – dicsekedett el a felvétel egyik szereplője, aki minden bizonnyal Bacsik Györgyre, a kerületi vagyonkezelő vezetőjére utalt.

Egyikük említést tett az Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is. „Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag […]. Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. ... Györgyöt, zseniális csóka” – idézték fel a történteket.

