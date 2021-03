9046 az új fertőzött és elhunyt 189 beteg

250 ezer adag Szputnyik-vakcina érkezett Magyarországra, hazánk újabb nagy lépést tett a 2,5 milliós beoltottság irányába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 589 ezer embert beoltottak, ebből 479 ezren már a második adagot is megkapták. 9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta meghaladta az 580 ezret a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. A koronavírus-járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. Galgóczi Ágnes elmondta: a regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát. A baloldal oltásellenes kampánya épp olyan gátlástalan, mint amilyennek látszik, és ha egy járvány közepén képesek emberek életét veszélyeztetni, akkor bármilyen más sötét húzásra is képesek - mondta Dömötör Csaba államtitkár. Egyre több helyen látjuk működésben is az oltás ellenes kampányt - reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az ellenzék hónapok óta tartó keleti vakcinák elleni támadására. A Dél-Pesti centrumkórház infektológusa a Hír Televíziónak hangsúlyozta: a koronavírus előtt korábban senki nem vitatta a védőoltások, így akár az influenza elleni vakcinák hatékonyságát. Szlávik János megjegyezte, a koronavírus elleni vakcinák hatékonyabbak, mint sok influenza elleni védőoltás. Az Országgyűlés ma a 2021-27. között járó európai uniós források felhasználásáról tart politikai vitát az ellenzék kezdeményezésére. Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője a ruandai népirtást elősegítő újságírók büntetéséhez hasonló ítélettel sújtaná a propagandistákat - derült ki a baloldali politikus közösségi oldalon közzétett hozzászólásából. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára szerint ami a magyar baloldalon zajlik, az maga az anarchia. A kormányzat tovább dolgozik az egyszülős családok terheinek enyhítése érdekében - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Tállai András: A munkáltatói adómentesség, a hitelmoratórium, a családtámogatások meghosszabbítása, a kamatmentes gyorskölcsön, a falusi kisboltok támogatása és a bértámogatások nagy segítséget jelentenek a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülteknek. A sokoldalú intézkedések a gazdaság gyors újraindítását is biztosítják - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A számítások szerint nyár elejére már visszaáll az élet a rendes kerékvágásba, ezért gondolni kell a jövőre is - így reagált Kovács Zoltán a vadászati kiállítást ért vádakra a Bayer show című műsorunkban. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint az emberéletek a legfontosabbak, azonban gondolni kell a gazdaságra is, a rendezvények és kiállítások megrendezése nagyon sok embernek biztosítja a megélhetését. Két nemzetközi jelentőségű vasúti hálózatbővítés előkészítésének folytatásához pályázik 2,8 milliárd forint támogatásra az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaiból Magyarország - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Elismerte az Európai Bizottság, hogy nem a tagállamok, hanem a brüsszeli testület kötött szerződést a koronavírus elleni oltóanyagok gyártóival. A kiszivárgott szerződések miatt Brüsszel kénytelen volt elismerni, hogy előzetes beszerzési megállapodásokat kötött az Európai Bizottság a vakcinagyártó cégekkel. A szerződések teljesítésének akadozására azonban továbbra sincs válasza az uniós szervnek. A világon 123,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább javul a járványhelyzet Csehországban, de a kórházak nagyon leterheltek. Csehországban március 28-ig szükségállapot van érvényben. Az új típusú koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások újabb meghosszabbításáról állapodhatnak meg Németországban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői. A kiszivárogtatott megállapodástervezet szerint Németországban legkorábban áprilisban lehet lazítani a társadalmi és a gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó zárlaton. Visszavonta a lakhelyelhagyáshoz szükséges igazolási kötelezettséget a francia kormány a koronavírus-járvány miatt lezárt 16 megyében, miután annak szabályai érthetetlennek bizonyultak, a kiskereskedők többségének végül nem kellett bezárnia. Az óvintézkedéseket megszegve több mint 6 ezer jelmezes fiatal vonult fel a franciaországi Marseille belvárosában. Nagy-Britannia mintegy 52,7 millió felnőtt lakosa közül már több mint 27,6 millióan megkapták az oltás első adagját. Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. Igor Matovic szlovák miniszterelnök bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget betölteni a kormányban, ha koalíciós partnerei teljesítik korábban tett ígéreteiket, és távoznak az általuk betöltött posztokról. Az olasz jobboldal pártjai, a Matteo Salvini vezette Liga és a Giorgia Meloni által vezetett Olasz Testvérek is szívesen venné a Fidesz képviselőcsoportjával közös európai parlamenti formáció létrehozását - írta az olasz sajtó. Hatályba lépett Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelete, amely a Krím félsziget legtöbb területét hatérmenti övezetté minősítette, ahol külföldiek nem rendelkezhetnek földtulajdonnal. A biztonsági előírások megsértése címén a szicíliai Augusta kikötőjében lefoglalták a Sea-Watch 3 nevű német hajót, amely 385 bevándorlóval a fedélzetén március elején érkezett meg. Kétszázhetvenkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A következő napokban is előfordulhat havas eső, hózápor, de melegszik is az idő, a hétvégén néhol akár 19 fok is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Oroszország 23:29, a magyar csapat a vereség ellenére kijutott a tokiói olimpiára. Az olimpiai kvótát szerzett Korpási Bálint kisebb sérülés miatt nem állt ki a döntőre, így ezüstéremmel zárt az európai birkózók BOK Csarnokban rendezett ötkarikás kvalifikációs versenyén. Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a párbajtőrözők kazanyi világkupa-versenyén. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 27:23; Veszprémi KKFT - Budakalász 26:21 Az Európai Kajak-Kenu Szövetség Szegednek ítélte a 2024-es gyorsasági Európa-bajnokság rendezési jogát.