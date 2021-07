85 új fertőzött, nincs újabb elhunyt

85 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. 5,58 millióan kaptak oltást, 5,35 millióan már a második adagot is megkapták. Orbán Viktor: A gyermekvédelmi népszavazásra azért van szükség, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot – Kossuth rádió. Mind a család, mind a gyermekjog az unió alapokmánya szerint nemzeti hatáskör, ezért szükség van minden magyar ember támogatására – tette hozzá a kormányfő. A kötelezettségszegési eljárással szemben az egyetlen eszköz, ha a magyar nép foglal világosan állást – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzéki pártok a népszavazás hírére azonnal támadásba lendültek és bojkottot hirdettek a voksolás ellen. Az elmúlt időszakban olyan nyomás alá került Magyarország, amikor szükség van arra, hogy a magyar népakarat állítsa meg az ámokfutást – mondta Varga Judit Magyarország élőben című műsorunkban. Politikai zsarolás jogi köntösbe bújtatva az Európai Bizottság idei úgynevezett jogállamisági jelentése – mondta Hidvéghi Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Brüsszel olyan ügyekbe szól bele, amelyekhez semmi köze. Az igazságügyi miniszter egyértelműnek tartja, hogy Brüsszel a magyar gyermekvédelmi törvény miatt támadja Magyarországot. Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyek a www.felvi.hu oldalon elérhetők. Egy törökbálinti luxusvillából üzent hadat Karácsony Gergely a gazdagoknak. A portál videóban mutatja be azt a luxusvillát, ahová be van jelentve a főpolgármester 99 mozgalmának székhelye – Aktuális / Facebook. Nemzetközileg támogatott hisztériakeltésnek nevezte a Pegazus-ügyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter hangsúlyozta: 2010 óta nem történtek törvénytelenségek a megfigyelések során. Emlékeztetett, a Gyurcsány-kormány volt az, amely lehallgatta Orbán Viktort és Kövér Lászlót. Gyanús közbeszerzési összejátszásokra bukkant az Origo Cseh Katalin cégei körül. A Kárpát-medence, valamint Közép-Európa gazdasági újraindítása erősebb lesz, mint az EU átlaga – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország szerint erős nemzetállamokon alapuló erős Európára van szükség, ezt a koncepciót számos uniós tagállam támogatja – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A koronavírus-fertőzöttek száma 192,5 millió, az áldozatoké 4,13 millió világszerte. Magyarország a jószomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna békéjében és stabilitásában érdekelt – hangsúlyozta Szijjártó Péter miniszter Kijevben. Szijjártó Péter: Az Európa Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország mindent elkövet azért, hogy a Donyec-medencei fegyveres konfliktus mihamarabb békésen megoldódjon. Részvételre buzdítja az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége a külhoni magyarságot a gyermekvédelmi törvény kapcsán szervezett népszavazáson. Csomortányi István a családok védelmében arra kéri a külhoni magyarokat, hogy a népszavazás öt kérdésére nemmel szavazzanak. Angela Merkel német kancellár kijelentette: aggasztja a koronavírus-fertőzöttek számának exponenciális növekedése. Újabb szigorításokat tervez bevezetni a horvát kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Tádzsikisztán eddigi legnagyobb méretű hadgyakorlatát tartotta meg az ország teljes hadseregének részvételével. Oroszország jogsértések sorozata miatt bepanaszolta Ukrajnát az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Három órára nőtt a várakozási idő a tompai határátkelő kilépőoldalán. Futóverseny miatt lezárások lesznek szombat este Budapesten, a Városliget környékén. Az esemény több BKK-járatot is érint. Nyaralási lehetőséget ajánlott a németországi árvízben érintett fiataloknak a Magyarországi Református Egyház. Burkolati jel festése miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M25-ös autóúton, Eger közelében. Átadták a Vajdasági Birkózóakadémiát Magyarkanizsán. A Vándor Róbert kormányozta RSM haladt át elsőként az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj balatonfüredi célvonalán. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, első mérkőzés: FK Rigas FS (lett)–Puskás Akadémia FC 3-0. A brazil válogatott 4-2-re legyőzte Németország csapatát a tokiói olimpia férfi labdarúgótornáján.