844-gyel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Eddig 146 695 fő kapott oltást, közülük 9403 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Oroszországból egymillió ember oltására elég vakcina fog érkezni három ütemben.

A magyar járványügyi adatok kedvezőek, a következetes védekezésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de több európai országban tovább nő a fertőzöttek száma. Ezért a jelenlegi védelmi intézkedések fenntartása és betartása továbbra is fontos. A kormány e heti ülésén várhatóan a korlátozások meghosszabbításáról dönt.

A Brüsszel által koordinált uniós vakcinabeszerzés lassú és kevés oltóanyag is érkezik. A kormány számításai szerint, ha csak Brüsszelre hagyatkozik Magyarország, akkor szeptember végénél előbb nem lehetne feloldani a korlátozásokat.

Mivel Európában nincs elég oltóanyag, ezért minden biztonságos és hatásos vakcina beszerzésére szükség van a lakosság mielőbbi oltásához és a korlátozások mielőbbi feloldásához. Szijjártó Péter külügyminiszter Oroszországban megállapodott egymillió ember oltására elég Szputnyik V. vakcina beszerzéséről, amelyet a magyar hatóság az AstraZeneca-vakcinával együtt már engedélyezett. A kínai Sinopharm vakcináról is zajlik a tárgyalás és a hatósági vizsgálat. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg csak a Pfizer és a Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével. A két gyártótól eddig összesen 165 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (5 db Pfizer-szállítmány és 1 db Moderna-szállítmány).

Újabb Pfizer-vakcina szállítmányok érkeznek hétfőn és kedden, a két napon összesen 36 270 ember oltására elég oltóanyag érkezik. Hétfőn 11 115 ember oltásához elég vakcinát szállítanak 4 oltópontra, kedden 25 155 ember oltásához elég oltóanyagot szállítanak 20 oltópontra.

koronavirus.gov.hu