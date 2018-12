800 kg jelöletlen zöldséget semmisítettek meg

2018. DECEMBER 27., CSÜTÖRTÖK TÖBB MINT SZÁZ ADÓVÁLTOZÁS LÉP HATÁLYBA JANUÁR ELSEJÉTÕL. A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 133 EZER FT-RA NÕ, A VÁLTOZÁSOK NYERTESEI A KISVÁLLALKOZÓ ADÓZÓK LESZNEK. JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉST JELENTHET BE A KORMÁNY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, A SZABAD MOZGÁSTÉR 510 MRD FT-RA NÕ 2022-IG PORTFOLIÓ. PÉNTEK DÉLUTÁNIG KELL UTALNI A BABAKÖTVÉNYHEZ TARTOZÓ START SZÁMLÁRA AZ IDEI ÁLLAMI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. 2018-BAN IS BETÖLTÖTTE AZ ALAPTÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELADATÁT A SZÁMVEVÕSZÉK MONDTA ÉVÉRTÉKELÕJÉBEN DOMOKOS LÁSZLÓ ELNÖK. KSH: CSÖKKENTEK A JÖVEDELEMKÜLÖNBSÉGEK 2010-HEZ KÉPEST AZ ORSZÁG RÉGIÓI KÖZÖTT. ELKÉSZÜLT A BUDAI VÁRBAN AZ ÚJ MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA, AZ IRODÁKAT A KORMÁNYFÕ ÉS STÁBJA JANUÁRBAN VEHETI BIRTOKBA. AZ IDEI KÖLTSÉGKERET TERHÉRE SZÁMOLHATÓK EL A 2019-RE ÉRVÉNYES ORSZÁGOS MEGYEI ÉS AUTÓPÁLYA-MATRICÁK. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET, ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV. A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA. NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK. JANUÁRTÓL INDUL AZ ÚGYNEVEZETT JÁRMÛ-SZOLGÁLTATÁSI PLATFORM, A TESZTÜZEM UTÁN INGYEN LEKÉRDEZHETÕK LESZNEK A GÉPJÁRMÛVEK ADATAI M1. NEM ISMERTETI A FONTOSABB MAKROGAZDASÁGI ADATOKAT AZ AMERIKAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM, MERT PÉNZHIÁNY MIATT FELFÜGGESZTETTE A MUNKÁT. FELOSZLATTA MAGÁT AZ IZRAELI PARLAMENT, ÁPRILISBAN ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁSOK LESZNEK. ÁTIRÁNYÍTOTTÁK A REPÜLÕJÁRATOKAT INDONÉZIÁBAN A VULKÁNKITÖRÉS MIATT, A TÛZHÁNYÓ KÖRÜL 5 KM-ES TILALMI ZÓNÁT JELÖLTEK KI. FELAKASZTOTTAK KÉT GYILKOSSÁGÉRT HALÁLRA ÍTÉLT EMBERT JAPÁNBAN, EZZEL 15-RE NÕTT AZ ORSZÁGBAN IDÉN KIVÉGZETTEK SZÁMA. VÁRATLANUL NÉMETORSZÁGBA ÉRKEZETT DONALD TRUMP. AZ AMERIKAI ELNÖK A RAMSTEINI KATONAI BÁZISON ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI KATONÁKKAL TALÁLKOZOTT. A MUSZLIM EGYHÁZI ADÓ, AZAZ MECSETADÓ BEVEZETÉSÉT SÜRGETIK NÉMET KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK ÍRTA A DIE WELT CÍMÛ LAP. ÁTALAKÍTOTTA A KORMÁNYT SZAÚD-ARÁBIA KIRÁLYA, VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A KÜLÜGYMINISZTERI POSZTON ÉS A NEMZETI GÁRDA ÉLÉN IS. SZÍRIAI INFORMÁCIÓS MINISZTÉRIUM: AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK HÉT ÉV UTÁN ÚJRA MEGNYITJA NAGYKÖVETSÉGÉT DAMASZKUSZBAN. 430-RA EMELKEDETT AZ INDONÉZ SZÖKÕÁR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. FELOLDOTTÁK A HADIÁLLAPOTOT UKRAJNÁBAN - JELENTETTE BE PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK SZERDÁN. DMITRIJ MEDVEGYEV: OROSZORSZÁG KITERJESZTETTE A KIJEVVEL SZEMBENI GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓIT. SIKERESEN TESZTELTÉK OROSZORSZÁGBAN AZ AVANTGARD HIPERSZONIKUS RAKÉTARENDSZERT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MEGVÉDTE AZ AMERIKAI KATONÁK SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ KIVONÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT IRAKBAN TETT VÁRATLAN LÁTOGATÁSÁN. BENJAMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ: IZRAEL TOVÁBBRA IS TÁMADNI FOGJA IRÁN SZÍRIAI ÉRDEKELTSÉGEIT. HOSZNI MUBARAK VOLT EGYIPTOMI ELNÖK TERHELÕ TANÚVALLOMÁST TETT MOHAMED MURSZI EGYKORI ÁLLAMFÕRE KAIRÓBAN. KOLUMBIAI BEVÁNDORLÁSI HIVATAL: ELFOGTAK EGY TIZENÖT RENDBELI GYILKOSSÁGGAL VÁDOLT 18 ÉVES VENEZUELAI ÁLLAMPOLGÁRT. GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGRONGÁLTA A MARGIT HIDAT DÍSZÍTÕ SZOBROKAT SZEPTEMBERBEN. TÖBB HELYEN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE: MISKOLCON, PUTNOKON ÉS SAJÓSZENTPÉTEREN KIFOGÁSOLT, SZÉLCSENDES IDÕBEN ROMLÁS VÁRHATÓ. 5221 EMBERHEZ HÍVTAK MENTÕT KARÁCSONYKOR, A LEGGYAKRABBAN ROSSZULLÉT MIATT. 8 MÁZSA JELÖLETLEN ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT FOGLALTAK LE A NAV NYOMOZÓI CSONGRÁD MEGYÉBEN, AZ ÁRU A SZEGEDI VADASPARKHOZ KERÜLT. KILENC JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE TÖRÖKBÁLINT TÉRSÉGÉBEN AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SÚLYOS SÉRÜLT NINCS. A BELSÕ SÁVON MEGINDULT A FORGALOM AZ M7-ESEN A BALATON FELÉ. ORFK: NÉGY BALESETBEN ÖT EMBER HALT MEG AZ ÜNNEP HÁROM NAPJÁN; 23 SOFÕRT ITTAS VEZETÉS MIATT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.