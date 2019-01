790 ezer forintot fizetett kampánystábja tagjainak a Momentum

2019. JANUÁR 13., VASÁRNAP ÚJABB CSALÁDTÁMOGATÁSI LÉPÉSEKET JELENT BE IDEI ÉVÉRTÉKELÕJÉN A KORMÁNYFÕ MAGYAR IDÕK. PALKOVICS IMRE MUNKÁSTANÁCSI ELNÖK: EGYRE TÖBB MUNKAVÁLLALÓ LÁTJA AZT, HOGY A KORMÁNY SEGÍT A TÚLMUNKATÖRVÉNNYEL HÍR TV. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EP-VÁLASZTÁSNAK NEM VOLT MÉG EKKORA TÉTJE M1. BRÜSSZEL TOVÁBB ERÕLTETI A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT - KÖZÖLTE HALÁSZ JÁNOS, A FIDESZ-FRAKCIÓ SZÓVIVÕJE. UJHELYI ISTVÁN MSZP-S EP-KÉPVISELÕ: EGYEDÜL INDULNAK A SZOCIALISTÁK AZ EP-VÁLASZTÁSON, A KAMPÁNYBAN VISZONT ÖSSZEFOGNAK MÁS PÁRTOKKAL. A JOBBIK NEM MENT EL AZ ÖSSZELLENZÉKI VÁLASZTÁSI EGYEZTETÉSRE; AZ LMP AZT KÉPVISELTE, HOGY ÖNÁLLÓAN VÁG NEKI AZ EP-VÁLASZTÁSNAK MAGYAR IDÕK. AZ ÁSZ BEFEJEZTE A JOBBIK ELLENÕRZÉSÉT, ÍGY ARRA IS FÉNY DERÜLHET, KÉSZÍTHET-E EGY PÁRT MÁSODIK KAMPÁNYBESZÁMOLÓT, AMELLYEL FELÜLÍRJA AZ ELSÕT. AZ ÁSZ MEGSZÜNTETTE A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK FOLYÓSÍTÁSÁT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE MIATT. VARGA MIHÁLY: NÉGYEZREN SZEREZHETNEK TÉRÍTÉSMENTESEN HIVATÁSOS GÉPJÁRMÛVEZETÕI JOGOSÍTVÁNYT. NYITRAI: 40 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT A DOLGOZÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK ARÁNYA. A 4-ES METRÓ KELETI PÁLYAUDVARI VÉGÁLLOMÁSÁRA BELÉPTETÕKAPUKAT TELEPÍTENEK ITM HIRDETMÉNY. ÚJRA ÖSSZECSAPTAK A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕK A RENDÕRÖKKEL PÁRIZSBAN SZOMBATON, A HATÓSÁGOK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE. TOULOUSE-BAN MINTEGY ÖTEZER SÁRGAMELLÉNYES CSAPOTT ÖSSZE A RENDÕRÖKKEL, A HATÓSÁG KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETT. FRANCIA BM: A MÚLT HETI, MINTEGY 50 EZER UTÁN SZOMBATON HOZZÁVETÕLEG 84 EZER EMBER VONULT UTCÁRA A SÁRGAMELLÉNYES TILTAKOZÁSOK 9. "FELVONÁSÁN". TÖBB EZER EMBER GYÛLT ÖSSZE BELGRÁD UTCÁIN SZOMBATON, IMMÁR A HATODIK ALKALOMMAL, ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK ELLEN TÜNTETVE. KÉMKEDÉS MIATT ÕRIZETBE VETTÉK A HUAWEI EGYIK LENGYELORSZÁGI VEZETÕJÉT, A FÉRFI KORÁBBAN KÍNA LENGYELORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGÉN DOLGOZOTT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A BRIT KORMÁNY ELLEN SZOMBATON LONDONBAN, A MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGÉT ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSÁT KÖVETELVE. TOVÁBB CSÖKKENT A MENEDÉKJOGI KÉRELMEK SZÁMA NÉMETORSZÁGBAN TAVALY EGY KORMÁNYZATI KIMUTATÁS SZERINT BILD AM SONNTAG. RENDKÍVÜLI KORMÁNYÜLÉST KÖVETEL FINNORSZÁGBAN AZ EGYIK KORMÁNYPÁRT, MIUTÁN VÉLHETÕEN BEVÁNDORLÓK TÖBB KISLÁNYT MEGERÕSZAKOLTAK OULUBAN. LEMONDOTT A GÖRÖG VÉDELMI MINISZTER A MACEDÓN NÉVVITA MIATT. ALEXISZ CIPRASZ GÖRÖG MINISZTERELNÖK ELFOGADTA A MINISZTER LEMONDÁSÁT ÉS BIZALMI SZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZETT KORMÁNYA ELLEN. A NÉMET RENDÕRSÉG NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AZT A TÉRFIGYELÕS FELVÉTELT, AMIN LÁTHATÓ, AHOGY HÁROM FÉRFI MEGTÁMADJA AZ AFD-S POLITIKUS FRANK MAGNITZ-ET. A MAGZAT HALÁLÁVAL VÉGZÕDÖTT EGY TERHES NÕ ELLENI KÉSES TÁMADÁS NÉMETORSZÁGBAN BILD. MEGHALT HÁROM SÍELÕ, AKIKET LAVINA TEMETETT MAGA ALÁ A NYUGAT-AUSZTRIAI LECH TELEPÜLÉSEN, NEGYEDIK TÁRSUKAT MÉG KERESIK. MEGKEZDI A MEGHALLGATÁSOKAT A KOSZOVÓI HÁBORÚS BÛNÖKET VIZSGÁLÓ KÜLÖNLEGES BÍRÓSÁG. IZRAEL CSAPÁST MÉRT A HAMÁSZ KÉT GÁZAI LÉTESÍTMÉNYÉRE. AZ IZRAELI HADSEREG MEGTALÁLTA A LIBANONBÓL INDULÓ UTOLSÓ TÁMADÓALAGUTAT IS. HUSZONEGY BÁNYÁSZ ÉLETÉT VESZTETTE EGY BÁNYAOMLÁSBAN A KÍNAI SANHSZI TARTOMÁNYBAN TALÁLHATÓ SENMU VÁROS MELLETT. ÉLETÉNEK 95. ÉVÉBEN ELHUNYT ZSITNIK BÉLA, AZ 1948-AS, LONDONI OLIMPIA KORMÁNYOS KÉTEVEZÕS VERSENYSZÁMÁNAK BRONZÉRMESE. MEGHALT EGY TÓ JEGE ALÁ SZORULT EMBER BÁRDUDVARNOKON - SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS A SZÁNTÓFÖLDRE HAJTOTT EGY AUTÓ A 117-ES ÚTON KESZTÖLC KÖZELÉBEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ 5-ÖS FÕÚTON SZOMBAT DÉLUTÁN, ÖRKÉNY ÉS HERNÁD KÖZÖTT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.