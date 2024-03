75 millió forint plusz támogatást szavazott meg Pécs vezetése a saját médiacégnek + videó

Megosztás itt:

A Pécsi Kommunikációs Központ adja ki egy hetente 65 ezer példányban megjelenő újságot, online lapot készít és a helyi televíziót is működteti. Most az eddigi több mint 100 millió mellé újabb 75 millió forintot kapott a baloldali városvezetéstől. Az indoklás szerint a pénzből népszerűsíteni kell többek között a most induló Pécs- München repülőjáratot, illetve a város imázsát. A FIDESZ úgy látja a valódi ok semmi más, mint a polgármester népszerűsítése.

Barkóczi Csaba, képviselő, Fidesz, Pécsi Közgyűlés:

"A helyi önkormányzati média erőteljes propagandát folytat Péterffy Attila polgármester úr mellett. Nyilván ezek városházi fenntartású médiatermékek. Most pedig igyekeznek a választások elött ezeket megtolni különböző, többmilliós összegekkel."

A kormánypárt polgármester-jelöltje szerint ennyi pénzből meg lehetne oldani a buszsofőrök bérköveteléseit. Ők január óta, alacsony fizetésük miatt sztrájk készültségben vannak.

Csizmadia Péter frakcióvezető polgármester-jelölt, Fidesz, Pécsi Közgyűlés:

"Ez nem fontos Péterffy Attilának, viszont az, hogy minél több színes kiadványban ott legyen a fényképe a kampányban, az annál inkább. Ez nincs rendjén, ezért is mondjuk mi azt, hogy rendbe kell tenni ezt a várost, hogy újra legyen gazdája. Mert az úgy nem megy, hogy a pécsiek érdekével ellentétben, csak saját magukkal vannak elfoglalva a baloldalon."

A pécsi nem egyedi eset. Gyöngyösön például a baloldali városvezetés idén a duplájára növelte a helyi médiacég költségvetését.