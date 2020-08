73 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

73 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3734-en pedig már meggyógyultak. A járványügyi adatok alapján lehetségesnek tartja az emberi erőforrások minisztere, hogy Magyarországon szeptember 1-jén a hagyományos formában kezdődjön meg a nevelés-oktatás. A lakók 30 százaléka meghalt a koronavírus miatt a Rózsa utcai idősotthonban - mondta a Hír TV-nek exkluzív interjút adó ott dolgozó munkatárs. A fővárosi fenntartású intézmény alkalmazottja elmondta: előfordult, hogy karanténban lévő vagy végzettség nélküli ápolókat dolgoztattak. Karácsony Gergely főpolgármester tagadja a Rózsa utcai idősek otthona munkatársának állításait. Összesen 150 millió forintos támogatást nyújt 3 budapesti kórháznak a Szerencsejáték Zrt. Az egészségügyi intézmények speciális eszközök beszerzésére fordítják a pénzt. Egy személyben döntött a nyolcadik kerület balliberális polgármestere arról, hogy a józsefvárosi önkormányzat Soros alapítványokkal együttműködve nyújt be uniós pályázatot - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Pikó András még önrészt is vállalt a kerület adófizetőinek pénzéből. Újabb városban eshet szét a baloldali összefogás - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a tatabányai baloldali Összefogás-frakcióból most Nagy Béla, a 7-es körzet önkormányzati képviselője távozik. Az LMP közös kormányzásra készül Gyurcsány Ferenccel az LMP – közölte a párt elnökségi titkára Magyarország élőben című műsorunkban. Kanász-Nagy Máté, aki jelölteti magát a párt férfi társelnöki posztjára azt mondta: nincs itt a finnyáskodás ideje. Az LMP-s politikus szerint a szavazók az elmúlt tíz évben arról döntöttek, hogy a DK elnökének helye van a magyar közéletben, így őt nem lehet megkerülni. Szabálytalanul számolta el a működéséhez kapott forrásokat 2017-ben és 2018-ban a Párbeszéd Magyarországért Párt - állapította meg az Állami Számvevőszék. A párt társelnöke elismerte a feltárt hibákat, amelyek kijavítására a hatóság javaslatot tett. Soros György megbízható embere és az amerikai milliárdos hű szövetségese Michael Roth - tárta fel az Origo. A portál elemzésében arról ír: a Magyarországot támadó, homoszexualitását nyíltan vállaló német külügyi államtitkár azért bírálja hazánkat, mert az Orbán-kormány ellenáll a genderlobbinak és az LMBTQ-ideológiának. Igazság, erő, felemelkedés - együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét címmel összefogásra hívó videót készített az Alapjogokért Központ. A film része annak a kampánynak, amelynek üzenete, hogy a Kárpát-medencében élő népek csak együtt lehetnek sikeresek. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: sikeres 100 év vár a magyarokra, ha nem engedik, hogy keletről vagy nyugatról befolyásolják a nemzetet. 106 ezer hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diák kaphat ingyenes tanszercsomagot fenntartói és területi megkötöttség nélkül - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A magyar külpolitika elsőszámú feladata a magyar gazdasági érdekek érvényesítése, a következő időszakban arra kell törekedni, hogy minél több beruházás valósuljon meg az országban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. A kereskedelemben és a vendéglátásban az online pénztárgépek adatai szerint az újranyitás után egyre inkább élénkül a kereslet - mondta a Izer Norbert adóügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek. A Európai Unió német elnöksége alatt felgyorsult az új migrációs stratégia kidolgozása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Vitatja az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő által kinevezett új kormány jogállását az ellenzék. Élelmiszersegélyt küld Fehéroroszországba a lengyel Szolidaritás. Az olasz fegyveres erők katonái lezárták az ezerkétszáz migránssal teli regisztrációs központot Lampedusán. Kilencvenkét migránst mentett ki a tengerből Rodosz közelében a görög parti őrség a térségben tartózkodó hajók segítségével - közölte virradóra görög a hajózási minisztérium. Már 23,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 819 ezer, a gyógyultaké pedig 15,5millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újra nagyon magas az új fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában, és az illetékesek attól tartanak, hogy a koronavírus eléri az országban tartózkodó mintegy tízezer migránst is, és esetleg elszabadul a járvány. Csehországban kedden 367 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a harmadik legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Emmanuel Macron francia államfő jelezte, hogy egyértelmű szabályokat vezetnek be mindenhol az országban a koronavírus-járvány erősödése miatt. Madrid a hadsereget is beveti a koronavírus-járvány elleni harcban - jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hozzátéve, hogy a tervek szerint 2000 katona segít majd a kontaktkutatásban. Törökországban az elmúlt 24 órában több mint 1500 új fertőzöttet regisztráltak. A brazil államfő második fia, Flavio Bolsonaro szenátor is elkapta a koronavírust, ő a Bolsonaro család immár ötödik tagja, aki fertőzött lett - idézte a helyi média a szenátor szóvivőjét. A sztrájk beszüntetésére és a munka felvételére szólították fel a hatóságok az orvosokat Dél-Koreában, tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre. Az országban már 13. napja százas nagyságrendben növekszik a kórban újonnan megbetegedettek száma. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető összehívta a Koreai Munkapárt politikai bizottságát, amelyen az újfajta koronavírus-járvány elleni harcról és a közelgő tájfun elleni védekezésről tanácskoztak - jelentette a KCNA hírügynökség. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította azt az amerikai javaslatot, hogy állítsanak vissza minden, Irán elleni ENSZ-szankciót Teherán nukleáris programja miatt - jelentette be a testület soros elnöke. Megszakították a nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal folytatott hatalommegosztási tárgyalásokat a déli szakadárok. Az izraeli hadsereg a Hezbollah síita terrorszervezet libanoni megfigyelőállásait lőtte az éjszaka helikopterekről, válaszul a szervezet fegyvereseinek átlövéseire, amelyekkel izraeli katonákat támadtak a határnál - jelentette a Jediót Ahronót című újság Lövöldözés tört ki a wisconsini Kenoshában tüntető tömegben, három embert meglőttek, egy közülük meghalt - jelentették helyi médiaforrások a város hatóságaira hivatkozva. A választás éjszakáján Joe Bidennek, a demokraták elnökjelöltjének „semmiképpen nem szabad elismernie" a vereségét - tanácsolja Hillary Clinton, volt külügyminiszter. Legalább 38 ember, köztük nők és gyerekek haltak meg az észak-afganisztáni Parván tartományt sújtó heves esőzésekben és áradásokban - jelentették helyi tisztségviselők. Szökésben lévő bankrablót fogtak el a rendőrség fejvadászai Budapesten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Nyolc emberrel szemben emelt vádat az ügyészség abban az ügyben, amelyben négyen egy vendéglátóhelyen leitattak és megkötöztek egy középkorú férfit, majd áldozatukat éjszakára mindannyian magára hagyták a teraszon - közölte a Fejér Megyei Főügyészség. Csipes Tamara hat szám után is százszázalékos, eddig hat aranyérmet szerzett a Szolnokon zajló kajak-kenu országos bajnokságon. A válogatott Szoboszlai Dominik bejelentette, hogy a Salzburg labdarúgócsapatában marad. Az FC Barcelona labdarúgócsapata hivatalosan megerősítette, hogy a hatszoros aranylabdás Lionel Messi távozni kíván a klubtól.