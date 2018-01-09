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kedd, Marcell napja

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700 millió forinttal drágul a közszolgálati egyetem sportcsarnoka

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2018. január 9., kedd 12:08, frissítve: kedd 12:55

Az áremelkedést a kiegészítő munkákkal magyarázza az intézmény az uniós közbeszerzési értesítőben közzétett tájékoztatóban.

A költségek 5,6 milliárdról 6,3 milliárd forintra emelkednek. A sportcsarnokot és az ahhoz kapcsolódó létesítményeket a miniszterelnökkel baráti viszonyt ápoló Garancsi István cége, a Market Zrt. építi.

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Nemzeti Közszolgálati Egyetemsportcsarnok

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