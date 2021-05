700 ezer adag Sinopharm vakcina érkezik Magyarországra

A hétvégén meglesz az ötmillió beoltott, ez azt jelenti, hogy a korlátozó intézkedések nagy részét fel lehet oldani - ezt a miniszterelnök jelentette be a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közölte: eltörlik a kijárási tilalmat és az üzletek kötelező zárásának időpontját. Közterületen nem lesz kötelező a maszkviselés. Az egyéni és csapatsport közterületen korlátozás nélkül megengedett. Ma 700 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezik Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A kormány arról döntött, hogy Magyarország nem kíván részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzés „következő fejezetében” - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarország 2022 végéig már több mint 10 millió koronavírus elleni vakcinát rendelt. Az oltási program 5 millió beoltott felett le fog lassulni, még annál is jobban, mint 4 millió után. A teljes zárás alatt a magyar gazdaság egy nap alatt 10-15 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el, az adatok alapján több mint 500 milliárd forintot nyert Magyarország azzal, hogy keleti vakcinát is vásárolt - mondta Menczer Tamás államtitkár. Hétfőtől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A baloldal válságkezelési stratégiáját egy szóban össze lehet foglalni: megszorítások. Amikor a baloldal hatalmon volt rossz kormányzása árát az emberekkel fizettette meg - írta közleményében a Fidesz. Jogellenes és tisztességtelen, hogy nyilvánosságra hoznák a baloldali előválasztáson részt vevők nevét, mivel az különleges adatnak minősül - mondta a Magyar Nemzetnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. A kormány politikájának köszönhetően 2010-hez képest csaknem háromszorosára emelkedik 2022-re a családok támogatására fordított összeg a költségvetésben - mondta Rétvári Bence államtitkár. Nagy István agrárminiszter Kazahsztánba látogatott, ahol Omarov Szaparkhan kazah agrárminiszterrel a kétoldalú partnerség és együttműködés kölcsönös fejlesztésének további irányáról tárgyaltak - közölte az Agrárminisztérium. Az építőipari nyersanyagok és építőanyagipari termékek - például acél, bitumen, cement - jelentős áremelkedése miatt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a kormányhoz fordul segítségért - közölte a szervezet. Az Európai Parlament a világjárvány alatt „többször volt inkább a probléma része, mintsem a megoldásé” - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói politikai megállapodást kötöttek az unión belül a járvány idején is szabad mozgást biztosító, koronavírus elleni beoltottságot igazoló közös uniós dokumentum bevezetéséről. Magyarország azért adta a legsikeresebb egyészségügyi választ a koronavírus okozta világjárványra Európában, mert időben gondoskodott a szükséges vakcinákról - mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. Magyarország azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió minél több szabadkereskedelmi megállapodást kössön az elkövetkező időszakban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Politikai támadás zajlik Andrej Babis cseh kormányfővel szemben, ezért Magyarország szolidaritásáról biztosítja V4-es partnerét és barátját - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Erősíteni kell a kapcsolati hálót annak érdekében, hogy „jöjjön bármilyen nehézség, ez meg tudjon maradni”- hangsúlyozta Potápi Árpád János államtitkár Zentán. Meg kell védeni az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket saját régióikban, beleértve a magyar kisebbséget annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg a Krím félszigeten és a Donyec-medencében történtek - szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A világon 165,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság aláírta a harmadik szerződést a BioNTech és a Pfizer gyógyszeripari vállalatokkal, a megállapodás az összes uniós tagállam nevében további 1,8 milliárd adag, koronavírus elleni oltóanyagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti időszakra. Horvátországban a koronavírus ellen legalább egyszer már minden harmadik embert beoltottak, ami a népességnek 27, a felnőtt lakosságnak pedig 33 százaléka - közölte csütörtökön az ország közegészségügyi intézete. Megfelelő minőségűnek találta a belgrádi Torlak Intézetben előállított, Szputnyik V koronavírus elleni védőoltást az orosz járványügyi intézet, így megkezdődhet annak előállítása Szerbiában - jelentette ki Nenad Popovic miniszter. Negyvenkétmilliónál is több adagot adtak már be az új típusú koronavírus okozta betegséggel szembeni védelmet szolgáló oltásokból Németországban, az átoltottság pedig megközelítette a negyven százalékot. Franciaországban május 31-től minden nagykorú jelentkezhet a koronavírus elleni oltásra - jelentette be Jean Castex miniszterelnök, egy nappal azután, hogy megkezdődött a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása. Július közepén nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt az Eiffel-torony azt követően, hogy a koronavírus járvány miatt hónapokig zárva volt. Svédország került az európai országokat a koronavírus-fertőzöttségi arány alapján nyilvántartó lista élére - derül ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataiból. A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján. Joe Biden amerikai elnök aláírta az ázsiai-amerikaiakkal szembeni gyűlöletbűncselekmények elleni fellépésről szóló törvényt, amelynek célja a koronavírus-járvány kezdete óta megszaporodott gyűlöletbűncselekmények elleni szigorúbb fellépés. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet megszavazta a palesztin Gázai övezet iszlamista szervezetei elleni Falak őrzője hadműveletet lezáró tűzszünet elfogadását - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Irán és az Egyesült Államok közel áll ahhoz, hogy rendezze a két ország közötti vitás ügyeket Teherán nukleáris programjával kapcsolatban - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Irán „terrorcselekményt” követett el azzal, hogy 2020 januárjában lelőtt egy Teheránból induló ukrán utasszállító repülőgépet - döntött egy kanadai bíróság, megnyitva ezzel az utat az áldozatok családjainak kártérítési igénye előtt. Meghaladta a hatezret az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területéről Marokkóba visszaküldött határsértők száma - közölte a spanyol belügyminisztérium. Rekordmennyiségűnek számító, csaknem másfél tonna heroint foglaltak le a román hatóságok a Fekete-tenger parti konstancai kikötőben. A rendőrök 379 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt szerdán - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Tíz év fegyházbüntetésre ítélt a Kecskeméti Törvényszék nem jogerősen egy tiszakécskei nőt, aki rágyújtotta a házukat volt élettársára és annak új párjára 2019 őszén - közölte a bíróság. Folytatódott a fővárosban a jogosulatlanul buszsávot használó autósok ellenőrzése: két nap alatt hatvannyolc szabálytalanság miatt intézkedtek a budapesti rendőrök - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hatvanöt éves korában elhunyt Puhl Sándor futballbíró, az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének a játékvezetője. Kapás Boglárka arany-, Hosszú Katinka pedig ezüstérmet nyert női 200 méter pillangón a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Az olasz Andrea Vendrame szökésből nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 12. szakaszát, melyen az összetett szűk élcsoportja nem változott, Valter Attila pedig egy helyet előrelépett. A Telekom Veszprém a negyeddöntőben búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a visszavágón ugyan 32:30-ra legyőzte a HBC Nantes csapatát, ám összesítésben a franciák 62:60-ra megnyerték a párharcot. A BVSC a zárónegyed előtt még vezetett, végül a címvédő Ferencváros egy góllal nyert a férfi vízilabda ob I bronzcsatájának első felvonásában. Bodonyi András bejutott a döntőbe kenu egyes 1000 méteren az oroszországi Barnaulban zajló olimpiai világkvalifikációs versenyen, amelyen a gyorsasági kajak-kenu utolsó kvótái találnak gazdára. Dollák Tamara ezüstérmet nyert a Szkopjéban zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság.