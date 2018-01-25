2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Hatvan migráns él Budapesten magyar költségvetésből

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2018. január 25., csütörtök 08:17, frissítve: csütörtök 08:34

Hatvan migránst látnak el a fővárosban részben a magyar költségvetésből – tudta meg a Magyar Nemzet.
Alfahír: Embercsempész és rabló is van a befogadott menekültek között

Hír TVAlfahír: Embercsempész és rabló is van a befogadott menekültek között

A lap azt írja: a VIII. kerület polgármestere, Kocsis Máté elismerte, hogy 2016 augusztusa óta Budapesten már lakhatási program is van menekülteknek.

Kocsis Máté ugyanakkor leszögezte: a fővárosi önkormányzat nem az illegális bevándorlókat, hanem az oltalmazott menekültek ellátását finanszírozza brüsszeli forrásból. Azt azonban elhallgatta, hogy az ellátást 25 százalékban hazai költségvetési forintokból állják.

Elsőként a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az Európai Bizottság által létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap forrásaira – a 2014–2020-as időszakban 9,9 milliárd forint – sikeresen pályázott 2015-ben a fővárosi önkormányzat hajléktalanellátó szervezete.

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Kocsis Mátéoltalmazott

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