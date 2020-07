6 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és nincs újabb elhunyt

6 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4339 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3232-en pedig már meggyógyultak. Bevett módszere a megfélemlítés Gajda Péteréknek. Erről beszélt a Hír TV híradójának Kispest LMP-s önkormányzati képviselője. Ferenczi István szerint a Paróczai Anikó ellen tett feljelentés is ebbe a kategóriába tartozik. Felháborító és szégyenteljes, hogy Kránitz Krisztián feljelentést tett azután, hogy botrányos tények derültek ki róla - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Jóval áron alul, az értékbecslésen megállapított összegnél is milliókkal kevesebbért adott el egy villanegyedbeli ingatlant Zugló baloldali vezetése - értesült a Magyar Nemzet. A lap azt írja: az MSZP-s Horváth Csaba testülete legutóbbi ülésén szavazta meg, hogy 18 millió forintért túladnak egy olyan épületen, amely akár 50 millió forintot is érhet. Felháborodott lakók tüntettek Pikó András és a nyolcadik kerületi városvezetés ellen. A mintegy kétszáz demonstráló úgy véli, Józsefvárosban áldatlan állapotok uralkodnak, amióta a balliberális politikus vezeti a városrészt. Még az 50 milliós segélykeretet sem tudták kimeríteni a bürokratikus rendszer miatt Újpesten a bajba került vállalkozások. A Fidesz szerint a nyugdíjasok után most a cégeket hagyta cserben a baloldali kerületvezetés. A haverok az elsők, a szociális ágazatban dolgozók nem számítanak a pécsi balliberális vezetésnek- állítja a Fidesz városi frakciója. A legutóbbi testületi ülésen egyszeri 25 ezer forintot szavaztak meg nekik. A kormánypárt képviselőcsoportja emlékeztet: Pécsett van olyan frissen kinevezett cégvezető, aki egyedül többet keres, mint az erre a célra fordított teljes összeg. Nem emelhet bért a Magyar Posta - mondta a vállalat vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. Schamschula György kiemelte: az uniós szabályozás szerint az állam 15 millió eurónál nagyobb összeget nem juttathat állami vállalatnak, az ugyanis már tiltott állami támogatás lenne. A 2020/21-es tanévtől már minden diák - összesen 1,2 millió tanuló - teljesen ingyenesen kapja a tankönyveket - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Újabb gazdaságvédelmi intézkedéssel segíti a kormány a turizmust, ezúttal panziók építésére pályázhatnak a vállalkozások 1,8 milliárd forintos keretösszegre - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Milliárdos támogatás jut vasúti teherfuvarozásra – írja a Magyar Nemzet. Jövőre 3,8, az azt követő években 6,4 milliárd forinttal támogatja a kormány a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozást – derül ki a napokban megjelent rendeletből. Magyarország legkisebb települése is számít - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár, amikor megszentelték az ötszáz lakosú Vas megyei Bérbaltavár kormányzati támogatással felújított, 266 évvel ezelőtt épült római katolikus templomát. Továbbra sem sikerült megállapodásra jutni, ezért ma is folytatódik az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek pénteken kezdődött, eredetileg kétnaposra tervezett csúcstalálkozója. A Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozón távol állnak a vélemények a szervezet hétéves, 2021-2027-re szóló keretköltségvetéséről és az ahhoz kapcsolódó gazdasági mentőcsomagról - mondta az észt kormányfő. Nagyszabású kormányátalakítás várható Lengyelországban röviddel a nyári szünet után, de Mateusz Morawiecki kormányfő nem távozik a posztjáról - jelentette be Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke. Megfontolják a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-országcsoport tagjai, hogy későbbre halasszák a 2020 végéig esedékes adósságok fizetési határidejét. Már közel 14,5 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 605 205, a gyógyultaké pedig 8,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A következő év közepére elképzelhető, hogy széles körben elérhető oltóanyag áll majd rendelkezésre az új típusú koronavírus ellen - mondta Szumija Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa. Ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot Ausztriában - erről Sebastian Kurz kancellár beszélt az Österreich című lapnak. Meghaladta a 40 ezret Lengyelországban az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, vasárnapig 1624 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. A négy nap utáni magas, nyolcszáz fertőzöttnél is nagyobb növekmény után vasárnapra kevesebb, 731 új koronavírusos beteget regisztráltak Ukrajnában, így az igazolt fertőzöttek száma 58 ezer 842-re emelkedett. Nem csökkent a hétvégén Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szombaton 92-vel nőtt és elérte a 4345-öt az új fertőzöttek száma. A járvány februári terjedése óta először csökkent háromra a halottak száma egy nap alatt Olaszországban, és Lombardia tartományban öt hónap óta először egyetlen beteg sem veszítette életét. Gyakorlatilag kizárta az országos kiterjedésű zárlat újbóli elrendelésének lehetőségét a brit miniszterelnök. Boris Johnson kijelentette: ma már van annyi tudásanyag az új típusú koronavírusról, hogy az ország teljes lezárása elkerülhető legyen. Az Egyesült Államokban a déli államok mellett Kentuckyban és Marylandben is megugrott a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma. Texas tengerparti településein 85 csecsemő van a koronavírus-fertőzöttek között - közölte egy egészségügyi illetékes. Több mint 100 ezer, egész pontosan 104 349 embert vettek őrizetbe a rendőrök Zimbabwében március vége óta az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozások megsértése miatt - tudatta a rendőrség. Ferenc pápa ismét szorgalmazta, hogy világszerte azonnal szüntessék be a fegyveres konfliktusokat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány által sújtott emberekhez eljuthasson a szükséges humanitárius segítség. Több órán át tartó tömegverekedés volt Frankfurtban. A német nagyvárosban előbb migráns hátterű fiatalok verekedtek össze az utcán, majd a helyszínre kivezényelt rendőrökkel is összecsaptak. Jelképes látogatást tett Recep Tayyip Erdogan török államfő Isztambulban a Hagia Sophia egykori ortodox bazilikába, amelynek mecsetté alakításáról az elnök pár napja adott ki rendeletet. Előállított egy férfit a francia rendőrség a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt - közölte Pierre Sennes nantes-i bűnügyi vezető ügyész. Megvétózhatja a védelmi költségvetést, ha megváltoztatják a konföderációs tábornokokról elnevezett amerikai katonai támaszpontok neveit - jelentette ki az amerikai elnök a Fox televízióban sugárzott interjúban. Kivégezték Iránban azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek - közölte az állami televízió. Fegyveresek megöltek 23 nigériai katonát a nyugat-afrikai ország északnyugati részén - közölték biztonsági források. Péntektől vasárnapig 219 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Elfogták a rendőrök azt a párt, akik magukat virágkézbesítőnek álcázva raboltak ki és bántalmaztak egy fiatal nőt óbudai lakásán. A tettesek megbízóját is őrizetbe vették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Három gyalogost gázolt el egy járdára felhajtó autó Budapest IX. kerületében, a Soroksári út és a Kvassay Jenő út kereszteződésében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Lezuhant és meghalt egy ejtőernyős Somogy megyében. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője közölte, az áldozat egy 38 éves fóti nő. Augusztus végére befejeződik a vasúti felújítás a budapesti Nyugati pályaudvar és a Városliget között a ceglédi vonalon, a munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak - közölte a MÁV. A férfiaknál Bánusz Tamás, a nőknél Papp Petra nyerte az Ajkán rendezett rapid sakk országos bajnokságot. A szombati és a vasárnapi futamon is második lett a gyorsaságimotoros cseh nemzetközi bajnokság brnói fordulóján Kovács Bálint, a H-Moto Team versenyzője. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte meg a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ahol pályafutása során a nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.