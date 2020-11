59 iskolát fertőtlenítettek az őszi szünetben a katonák

3581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 82 780 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 70 beteg, így az elhunytak száma 1889 főre emelkedett, 20 476-an már meggyógyultak. A szabályok szigorú betartása lassítja a járvány terjedését - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos. Életbe lépett a maszkviselésre vonatkozó új szabály, már az éttermekben, vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A vírustagadás nagyon hátráltatja azokat a védekezési mechanizmusokat, amelyeket a tudomány és a kormány előír, illetve biztosít mindenki számára - hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A katonák elvégezték az előre kijelölt 59 köznevelési intézmény fertőtlenítését az őszi szünetben - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Magyarország Kínával, Oroszországgal és Izraellel is egyeztet a koronavírus elleni oltóanyag vásárlási lehetőségeiről - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A mostani válságkezelésben mutatott teljesítmény meghatározza majd a 2022-es országgyűlési választásokat - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szerint a baloldal csak akadályozza a járvány elleni védekezést, a Fidesz-KDNP pedig a nehéz időszakban is bizonyít. Egyeztetésre hívják Palkovics László innovációs- és technológiai minisztert és az általa létrehozott küldöttséget november 11-re, az Ódry Színpadra a Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárai. A hazai fuvarozói érdekképviseletek támogatják a magyar kormányt az unió mobilitási csomagja miatt indított perben - írja a Magyar Nemzet. A kormány hozzájárulása révén 8,2 milliárd forintot fordíthat Békéscsaba a helyi piac fejlesztésére a Modern városok program részeként - jelentette be Herczeg Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Magyar falu programnak indulása óta már több mint tízezer nyertes pályázója van, az eddig kiosztottak támogatás összege 111 milliárd forint - ismertette a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar és a görög álláspont szerint az illegális migrációt meg kell állítani, „mégpedig a külső határokon vagy lehetőleg messzebb, ezért szívesen segítünk görög barátainknak, hogy meg tudják őrizni és védeni a határukat” – közölte Szijjártó Péter. Lampedusa migránstábora ismét megtelt, miután kilencszázan értek partot az olasz szigeten, a vasárnap érkezett négyszáz illegális bevándorló után. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség megállapodott az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről - közölte az RMDSZ. Három gyanúsítottat szabadon engedtek azon hat őrizetbe vett ember közül, akiket azzal gyanúsítottak, hogy közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában három napja késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez. Világszerte már 46,5 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 31 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem lassult számottevően a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, átlépte a négyszázezret az eddig azonosított fertőzöttek száma az országban. Horvátországban és Szlovéniában is nőtt az elhalálozások, és tovább emelkedett a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma. Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba - erősítette meg Martin Klus, szlovák külügyi államtitkár a kormány korábban hozott rendeletét. Koszovóban a 65 évnél idősebbek ezentúl kizárólag 6 és 10, valamint 16 és 19 óra között léphetnek az utcára - döntött a pristinai kormány az új koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott legújabb korlátozásokról. Újabb járványlassító korlátozások léptek életbe Németországban. Belgiumban vészesen fogynak az intenzív ellátást igénylő betegek számára fenntartott kórházi férőhelyek, 2000 ágyból már csak 106 maradt üresen. Az országban tovább emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma. Stockholmban négy napra felfüggesztik az ingyenes otthoni koronavírus-tesztek kiszállítását a rendszer túlterheltsége miatt - közölték a svéd hatóságok. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma egy nap alatt több mint 18 ezerrel emelkedett. Átalakítja az Egyesült Királyság európai uniós kilépését támogató Brexit Pártot az azt vezető Nigel Farage, az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára. Önkéntes karanténba vonult Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, mert koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. Európát kritizálta a koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében elrendelt újabb korlátozások miatt Donald Trump amerikai elnök. Botrányt okozott egy szavazóhelyiségben kiállított akasztófakötél az egyesült államokbeli Missouriban, a helyi választási bizottság munkatársai később letakarták a kötelet - jelentette az NBC televízió. Az európai irányultságú Maia Sandu volt kormányfő nyerte a moldovai elnökválasztás első fordulóját - közölte a helyi választási bizottság. Mintegy háromszáz embert vettek őrizetbe a rendőrök a fehérorosz fővárosban, Minszkben és a Minszki járásban tartott tüntetéseken - közölte Olha Csemadanava belügyi szóvivő. Örményország területéről azeri körzetek ellen intézett támadások elkövetésével, a hegyi-karabahi tűzszünet megsértésével vádolta meg szomszédját Azerbajdzsán. Többórás tűzharc után ért véget az összecsapás a kabuli egyetemen a biztonsági erők és az épületbe behatoló fegyveresek közt, 19-en meghaltak, köztük mindhárom támadó, 22-en megsebesültek - közölte az afgán belügyminisztérium. Mintegy 50 ezer fős tömeg tüntetett Banglades fővárosában Franciaország ellen a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt - közölte a helyi rendőrség. A mentőcsapatok kimentettek két lányt a romok alól a nyugat-törökországi Izmirben, három nappal a 7-es erősségű, égei-tengeri földrengés után. A halálos áldozatok száma 81-re nőtt, a sérültek száma több mint ezer. Részvétlevelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török államfőnek, amelyben megrendülését és együttérzését fejezte ki a nyugat-törökországi Izmir közelében bekövetkezett pusztító erejű földrengés miatt. Az Országgyűlés elnöke táviratban fejezte ki együttérzését és részvétét Mustafa Şentopnak, a török nemzetgyűlés elnökének a nyugat-törökországi Izmir közelében bekövetkezett pusztító erejű földrengés miatt. 513 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség nagyobb számban és sűrűbben ellenőrzi a maszkviselési szabályok betartását, valamint ezek megszegése esetén a szankciókat is szigorítja - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Négy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítéltek első fokon egy férfit, aki gyorshajtás miatt balesetet okozott Bajna és Szomor között és két utasa meghalt - tájékoztatott a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Vádat emelet az ügyészség egy fiatal nő ellen, akinek öt hónapos kislánya amfetaminmérgezésben halt meg - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a 4,3 millió euró összdíjazású párizsi keménypályás férfi tenisztornán. Mindkét mérkőzését hazai pályán játssza a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában. Az Európai Labdarúgó Szövetség a szerb válogatott szövetségi kapitányát egy mérkőzésre eltiltotta, a nemzeti szövetséget pedig pénzbüntetéssel sújtotta, amiért október 11-én a hazaiak hibájából késve kezdődött el a magyar együttes elleni mérkőzés.