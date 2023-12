570 millió forintot vesznek ki az óbudaiak zsebéből Gyurcsány kerületi helytartói

Megosztás itt:

„Négy év semmittevés és a »kivéreztető« kormányra mutogatás után szokás szerint beindult a baloldali ígéretcunami. Gátlástalan fejlesztési ígéretek, ész nélküli pénzosztás a kampányban, és óriási, soha nem látott összeg: 570 millió forint a helyi DK kommunikációs propagandájára elkülönítve. Így lehet összefoglalni Óbuda jövő évi költségvetését” – véleményezte a Metropolnak Gyepes Ádám kerületi fideszes képviselő Kiss László 2024-es költségvetését, amelyet a napokban fogadott el a baloldali vezetésű testület.

Kiss Lászlóék továbbra is ennyit gondolnak a városvezetésről. Ötévente elég az embereknek fűt-fát ígérni, majd semmit sem betartani azokból. Folytatni a láblógatást, felvenni a közpénzt és kezdeni újra elölről az egészet. Megbeszélhetné már végre Kiss László is a főnökével, Gyurcsány Ferenccel, hogy akkor mit is kell végső soron mondani? Mert vagy az az igazság, hogy Óbuda borzasztó anyagi helyzetben van, és semmire nincs pénz, vagy az, hogy minden forrás rendelkezésre áll, és az elmúlt években munkavégzés helyett csak a hazug propaganda és közpénz felmarkolása működött a kerületben

–mondta a kormánypárti politikus.

570 millió közpénz kampányra

A félmilliárd olyan tételekből áll, amelyek mindenféle kommunikációs elemeket tartalmaznak, mint tájékoztató füzetek készíttetése. Egyértelmű, hogy a kampányra spórolták ki a kerületiek pénzét a fideszes politikus szerint.

Kiss az elmúlt négy évben semmi másról nem volt hajlandó beszélni, mint hogy fejlesztésekre, a kerület tisztán tartására, a közbiztonság fenntartására, a hajléktalanhelyzet kezelésére, de az egész városrész működtetésére nincs pénze. Ezért kell minden önkormányzati adót, a bérleti és egyéb díjakat folyamatosan emelnie, ezért sarcolta a helyieket. A DK a jövő évi választási évre viszont olyan költségvetést nyújtott be a testület elé, amely ismét saját korábbi hazugságaikat leplezi le. Óriási összeget, több mint félmilliárd forintot szánnak csak kommunikációs propagandára ahelyett, hogy ezt az összeget a hajléktalanhelyzet javítására vagy a gyerekétkeztetésbe forgatnák

– hangsúlyozta a Fidesz óbudai politikusa, Gyepes Ádám.