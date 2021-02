550 ezer adagnyi kínai vakcina érkezik kedden

Kétnapos üléssel ma 11 órakor kezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Az nyitóülés előtt beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A napirend előtti felszólalások után a képviselők azonnali kérdéseket intézhetnek a kormánytagokhoz. 1707 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 387 462-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 70 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 706 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 77 583 főre csökkent. 3755 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 335 ezer embert oltottak be, közülük 128 ezren már a második adagot is megkapták. Nő a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, a növekedést feltehetően a vírus brit mutációjának magyarországi terjedése okozza - mondta az országos tiszti főorvos vasárnap a közmédiának. Butaság és rendkívül veszélyes - így jellemezte a DK követelését a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, mely elvárás szerint a Gyurcsány-párt vezette kerületekben csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltanának. Ne éljenek a kormány kínálta kedvezménnyel és fizessék be az iparűzési adót - erre buzdítja a budapesti vállalkozásokat Karácsony Gergely. A Fidesz úgy reagált: a baloldal a nehéz helyzetben csak adóemelésben, megszorításokban és elbocsátásban tud gondolkodni. A gazdaság újraindításához is hozzájárul az új építésű házak, lakások vásárlásának vagy építtetésének áfacsökkentése – közölte Zsigó Róbert államtitkár a közösségi oldalán. Az egyetemi struktúrákat azért kell megújítani hazánkban, hogy a hallgatók versenyképes tudást kapjanak - mondta a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos a Bayer showban. Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivője fontosnak tartja, hogy a kormány foglalkozik az állattartás, az állatvédelem kérdésével, és ehhez kérdőívet állított össze. Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebookon. Menczer Tamás hangsúlyozta: A kínai vakcinával jelentősen gyorsíthatunk az oltási ütemterven. Minden élet és minden munkahely számít. Az exit poll szerint a baloldali, nacionalista Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot, a voksok több mint 40 százalékát a koszovói előrehozott parlamenti választáson - közölte a honlapján a Klan Kosova televízió. A világon 108,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 60,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki mától Csehországban a koronavírus-járvány miatt a kormány. Beutazási tilalom lépett életbe az ausztriai Tirolból Németországba utazni szándékozók számára, mivel az osztrák tartomány a koronavírus dél-afrikai mutációja miatt az egyik fertőzési gócponttá vált Európában. Ezzel egyidejűleg Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken az Ausztriából érkezőkre vonatkozóan. A luxemburgi kormány az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbítása mellett döntött. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - közölte Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár. Mától a külföldről Angliába utazóknak az érkezésük utáni tíznapos karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. A szűrővizsgálatokat előzetesen le kell foglalni, a két PCR-teszt együtt 86 ezer forintba kerül. Az Egyesült Államokban november óta először esett napi százezer alá az új fertőzöttek heti átlaga. Japán jóváhagyta az amerikai Pfizer és a német partnercég, a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. Mexikó 870 ezer adag AstraZeneca-védőoltást kapott Indiából vasárnap - közölte a kormány, amely a koronavírus elleni oltási kampányának következő szakaszában az idősebb felnőtteket kívánja elérni. Lemondott tisztségéről a perui külügyminiszter, Elizabeth Astete, miután elismerte, hogy januárban soron kívül beoltották a koronavírus ellen. A kilencedik napja tartó folyamatos tiltakozások részeként ismét százezrek vonultak az utcákra vasárnap országszerte Mianmarban, hogy a február 1-jén végrehajtott katonai hatalomátvétel ellen tiltakozzanak. A szeretet erősebb az erőszaknál mottóval flashmob-sorozatot tartottak vasárnap este Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatói Oroszországban. Tizenegy ember meghalt, köztük egy gyerek is a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén fekvő Lubumbashi bányavidéken, amikor lázadók megtámadtak két katonai ellenőrző pontot. A BRFK munkatársai elfogtak egy macedón férfit, aki ellen nemzetközi körözés volt érvényben. A férfi ellen az olasz hatóság körözést rendelt el „a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadása 3. ország állampolgárával szemben” címen. Folytatódik az árhullám levonulása a Felső-Tiszán - tette közzé a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 2:2; MOL Fehérvár FC-MTK Budapest FC 1:2 Férfi kézilabda BL: Vardar Szkopje (északmacedón) - MOL-Pick Szeged 26:28 Férfi kézilabda NB I: port36-Komló - HE-DO B.Braun Gyöngyös 29:26 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-MTK Budapest 29:29 Nyártól ismét a spanyol Ambros Martín lesz a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője.