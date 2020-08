52-vel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt két idős, krónikus beteg

Hamarosan újabb szigorítások lépnek életbe - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta: a magyar állapotokhoz képest a legtöbb országban romlik a helyzet, így hazánkra most a vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt. A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy „déli irányba” ne foglaljon nyaralást szeptember 1-je után, mert az „bele fog ütközni a határvédelmi intézkedésekbe”. 52 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5098-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 611 fő, 3681-en pedig már meggyógyultak. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Pénteki hatállyal változtatták sárgáról zöldre Norvégia koronavírus-fertőzés miatt meghatározott besorolását. Az erről szóló országos tisztifőorvosi határozat a Hivatalos Értesítő csütörtöki számában jelent meg. Közösségi oldalán mentegetőzik a rasszista és antiszemita véleményeket megfogalmazó ellenzéki jelölt. Bíró László azt írja: ő hisz a megbocsátásban. Egymásnak üzengetnek az MSZP társelnöki pozíciójára jelentkező politikusok. Mesterházy Attila azzal támadja a jelenlegi pártvezetést, hogy az irányításuk alatt eljelentéktelenedett a szocialista párt. Tóth Bertalan erre azzal vágott vissza, hogy Mesterházy egy bukott miniszterelnök-jelölt. Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést. Csak azok a nemzetek maradnak meg, állnak ellen a történelem viharainak, amelyek képesek önállóságukat és szabadságukat megőrizni - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A magyarság bizonyságot tett arról, hogy életerős nemzet, és ez az életerő az elmúlt évtizedben új lendületet vett - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szándéknyilatkozatot írtak alá az egységes felvidéki magyar érdekképviselet létrehozásáról a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői Révkomáromban. Senki sem vitatja, hogy szükségesek a változások Fehéroroszországban, de ennek nem egy forradalom révén kell megtörténnie - hangsúlyozta Minszkben Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóihoz intézett nyilatkozatában. A fehérorosz hatóságok büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács ellen a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával. Már 22,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 794 ezer, a gyógyultaké pedig 14,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság bejelentése szerint a testület 225 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot tervez felvásárolni a CureVac német biogyógyszerészeti vállalattól. Horvátországban ismét második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma. A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium Horvátország két tengerparti megyéjére. Csehországban a hét eleje óta fokozatosan emelkedik a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek száma, hétfőn 191 beteget, kedden 282-t, szerdán 316-ot regisztráltak. Biztonsági és járványügyi vészhelyzet alakult ki a továbbra is migránsokkal teli Lampedusa szigetén a polgármester Salvatore Martello polgármester szerint, aki nyílt levélben sürgetett ismételt megoldást a kormánytól. A belga nemzetbiztonsági tanács úgy döntött, hogy szeptembertől újranyithatnak az iskolák. A 12 éven felüli tanulóknak és a tanároknak kötelező lesz a szájmaszk viselése. Törökországban csütörtökön az előző napi 1303-ról 1412-re ugrott a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma. A hivatalos adatoknál jóval több lehet a koronavírus-fertőzöttek száma Indiában: Újdelhi lakosságának például több mint negyede elkaphatta a koronavírust egy tanulmány szerint. Vitáik tárgyalásos úton való megoldására szólította fel Törökországot és Görögországot Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök. Erősödik Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Rasmussen amerikai közvélemény-kutató adatai szerint. Már kevés amerikai katona tartózkodik Irakban, de segítenek az ország védelmében, ha Irán bármit is elkövetne - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Orvosi repülőgép indult Nürnbergből Omszkba, hogy Németországba vigye a feltehetően megmérgezett Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Navalnij egyelőre nem szállítható az omszki kórház főorvosa szerint. Büntetőfeljelentést tett az ügyészségen a bolíviai kormány, mert azzal vádolják Evo Morales korábbi elnököt, hogy szexuális kapcsolata volt egy kiskorúval - jelentette be Guido Melgar bolíviai igazságügyiminiszter-helyettes. Egy ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek, amikor migránsok egy csoportja megpróbált átmászni az észak-afrikai spanyol exklávé, Melilla határán álló kerítésen. Módosul a közösségi közlekedés menetrendje az ünnepi hosszú hétvégén. A Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV és a Volánbusz járatai is módosított rend szerint közlekednek. Fucsovics Márton győzelemmel mutatkozott be a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Keretet hirdetett a női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Lisa Haley, akinek együttese jövő héten két felkészülési mérkőzést játszik Dániával. Bölöni László lett a belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent vezetőedzője. A Torino két, a Napoli egy futballistájának koronavírustesztje lett pozitív - jelentették be az olasz élvonalbeli klubok.