5097 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

„Senkiről sem akarunk lemondani, nekünk minden élet számít" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A magyarok választhatnak a vakcinák közül, de az oltás nem lesz kötelező – jelentette ki a miniszterelnök. Hét vakcina gyártása is nagyon előrehaladott stádiumban van – mondta el az Informátor stábjának Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. 5097 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 131 887-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 beteg, így az elhunytak száma 2883-ra emelkedett, 29 802-en pedig már meggyógyultak. Magyarországon még időben hozták meg a szigorúbb korlátozó intézkedéseket, hiszen a környező országokban jóval magasabb fertőzöttségi adatoknál vezettek be hasonló korlátozásokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott, amiért mindenki betartotta az életbe lépett kijárási tilalmat. A napokban hozott járványügyi szabályok betartása döntő hatással lesz a koronavírus-fertőzés terjedésére, és ha az emberek betartják őket, a kedvező eredményeket néhány héten belül tapasztalni fogjuk - mondta Kásler Miklós a Magyar Hírlapnak. Elkeserítő, hogy a mostani időszakban is vannak olyanok, akik riogatnak a pandémiával - mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Győrfi Pál szerint sokan keresik azokat a helyzeteket, amibe bele lehet kötni, azokat fel lehet nagyítani, és aztán az embereket el lehet vele bizonytalanítani. Az Európai Unió nagy részén súlyosabb a helyzet, mint Magyarországon: az egymillió lakosra vetített adatok szerint a fertőzöttek száma alapján a 10. helyen, az elhunytak száma alapján a 15. helyen áll az unióban az ország - írja a koronavirus.gov.hu. Minden lehetséges módon muszáj védekezni, hogy visszaszoríthassuk a vírust - mondta az egészségügyért felelős államtitkár a Kossuth rádióban. Horváth Ildikó hozzátette: a legfontosabb az emberek felelősségteljes viselkedése. Nagy szükség van a szociális dolgozók bátorságára, kitartására és nagylelkűségére - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Helyeslik a koronavírus-járvány miatti szigorításokat a tanárok, és további intézkedéseket is sürgetnek - írja a Magyar Nemzet. A katolikus és az evangélikus templomokban is tartanak vasárnapi istentiszteletet, míg a református egyház teljesen az online térbe költözik - mondta Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának főtitkára. Az előírások és a megelőző óvintézkedések maradéktalan betartása ellenére új koronavírussal fertőzött egy egri idősek otthona majdnem minden lakója és dolgozója - jelentette be Eger polgármestere. A parlament egy munkahely, oda be kell járni és dolgozni kell a járvány idején is - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Magyarország élőben extra című műsorunkban. Orbán Balázs azokra az ellenzéki felszólalásokra reagált, amelyek azt kritizálták, hogy a kormány a mostani helyzetben miért a választási törvény módosításával, az alkotmánymódosítással és a közpénz definiálásával van elfoglalva. Indokolt és szükséges a választási törvény módosítása, amely nem érinti az ellenzéki összefogás kérdését, a kampányfinanszírozási visszaélések akadályozását szolgálja - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország azoktól a fenyegetésektől védi meg a házasság intézményét, amelyek a világ számos részén már nem természetes dolgok – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: sok országban már a szülők szabadon eldönthetik, hogy milyen nemiséget érintő átalakító műtéteknek vessék alá a gyerekeket. Ez az irány nem jó, a gyerekek érdekeit egy felelős kormánynak védeni kell. Várhatóan sokan élnek majd az otthonteremtési program januárban induló öt új elemével - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért stratégiai elnökhelyettese az M1-en. Az alaptörvény-módosítás stoptábla a liberális szellemi terrornak - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Gyanúsítás várható az erzsébetvárosi önkormányzat polgármesteri hivatalában elkövetett áramlopás ügyében - írja a Magyar Nemzet. A lapnak a Nemzeti Nyomozóiroda azt írta, hogy feljelentés alapján lopás gyanúja miatt folytatnak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: A bevándorláspárti baloldal nem mer szembenézni azzal a ténnyel, hogy a tömeges bevándorlással az iszlamista terror veszélye is nő, amíg a brüsszeli baloldal ezt nem látja be, addig újabb európaiakat fognak legyilkolni. Hivatalos levélben tiltakozott a lengyel kormány az Európai Unió vezetőinél az ellen, hogy a jogállamisági mechanizmushoz kössék az uniós forrásokat - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő. A világon 52,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 34,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az egészségügyi miniszter hatáskörébe került Szerbiában a védőoltások kötelezővé tétele a szerb parlament koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott döntése szerint. Csehországban tovább csökkent a napi új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Olaszországban egy nap alatt csaknem 38 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak és 636 beteg halt meg. Nagy-Britanniában egy nap alatt több mint 33 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel, a járvány következtében eddig összesen 50 923-an vesztették életüket. Sátrakban ápolják a súlyos koronavírusos betegeket Belgium egyik klinikájának parkolójában, mert a kórházi ágyak beteltek. Az országban már annyira túlterhelt az egészségügyi rendszer, hogy a tünetmentes fertőzött orvosoknak is folytatniuk kell a munkát. Moszkvában a koronavírus-járvány miatt az éttermek és szórakozóhelyek január 15-ig éjjel 11-től reggel hatig nem szolgálhatnak ki vendégeket. Évi több mint 150 millió adag, Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina dél-koreai gyártásáról állapodott meg az oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap és a dél-koreai GL Rapha biotechnológiai cég. Kaliforniában meghaladta az egymilliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Teljes otthonmaradásra szólított fel hétfőtől kezdődően Lori Lightfoot, az Egyesült Államok harmadik legnépesebb városának, Chicagónak a polgármestere a koronavírus-járvány miatt. Joe Biden demokrata párti amerikai elnökjelölt megnyerte a választást a csatatérállamnak számító Arizonában, ahol 1996 óta nem győzött demokrata párti elnökjelölt - számolt be a helyi média. Megtiltotta az amerikai beruházásokat a kínai hadsereggel kapcsolatban álló kínai cégekbe Donald Trump amerikai elnök. Franciaország kész hozzájárulni a hegyi-karabahi konfliktus rendezéséhez és humanitárius segítséget nyújtani Jerevánnak - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő. Minszkben életét vesztette egy fiatal férfi, akit egy utcai incidenst követően a központi kerületi belügyi igazgatóság hatósági őrizetéből szállítottak kórházba - közölte a tut.by független fehérorosz hírportál. Az Iszlám Állam terrorszervezet harcosai támadást indítottak a szíriai kormányerők állásai ellen a középnyugat-szíriai Hama tartomány sivatagos részeiben, és megöltek legalább tizennégy katonát és kormányhű milicistát. Iránban letartóztatták egy arab szakadár csoport vezetőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a Huzisztán tartomány székhelyén 2018-ban tartott katonai parádé elleni támadásban, amelyben többen életüket vesztették. Lezuhant egy helikopter Egyiptom Sínai-félszigetén, nyolc békefenntartó életét vesztette. Felgyújtotta magát egy férfi a kairói Tahrír téren - közölték egyiptomi biztonsági források. Legalább 39 ember meghalt és további 32 eltűnt a Fülöp-szigeteken a Vamco tájfun tombolásában a főváros, Manila közelében - közölték a helyi hatóságok. Kiberbűnöző-hálózatok próbálnak hasznot húzni a koronavírus-világjárványból hamis gyógyszerekkel, hamis egyéni védőfelszerelésekkel, csalással és a világhálón folytatott zsarolással - figyelmeztetett az Europol. A maszkviselés miatt történt késelés az 1-es villamoson - írja a 24.hu. A lap szerint a 40 éves budapesti férfi azért szúrta meg 64 éves férfi utastársát, mert az felszólította a helyes maszkviselésre. A rendőrség néhány órán belül elfogta a késelőt. A közúti áruszállítás zavartalansága érdekében a nehéz tehergépkocsik határozatlan ideig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyar utakon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Új funkcióval bővült a 112-es segélyhívó vonal: egyes iOS és Android rendszerű okostelefonok a segélyhívás helyszínadatait automatikusan továbbítják a rendőrség központjába. A magyar labdarúgó-válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező döntőjében 2:1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában. Férfi vízilabda BL-selejtező: OSC - Szintez Kazany (orosz) 12:11 Osztrák jégkorongliga: EC-KAC (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 5:0