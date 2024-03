506 millió forintnyi összeget fizettek be főként valutában a 99 Mozgalom számlájára

Megosztás itt:

ifj. Lomnici Zoltán szerint több más konkrét bizonyíték mellett maga az egységes ellenzék miniszterelnök- jelöltje is saját maga leplezte le, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Egyesült Államokból. Annak a tényét, hogy a baloldali pártok is a folyamat kedvezményezettjei voltak, az Állami Számvevőszék részletjelentése is rögzítette, nevezetesen a külföldről érkező támogatás ügyében indított vizsgálat nyomán 260 millió forintos támogatásrészt illegálisnak találtak.

A Nemzeti Információs Központ 2022-es választásokról készült jelentéséből kiderült: a 99 Mozgalom számlájára egy önkormányzati képviselő 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 19 alkalommal fizetett be 506 millió forintnyi összeget, főként külföldi valutában: 917 695 EUR és 3900 GBP készpénzben.

Az OTP Bank Nyrt., mint a mozgalom számlavezető bankja, 2023 szeptemberében tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt, a 99 Mozgalom ügyében. Mindezek alapján a CÖF-CÖKA úgy döntött, hogy széleskörű tájékoztatást indít arról, hogy a megvett baloldali politikusok milyen kérdésekben - a migráció, a gender és a háború - szolgálják ki kötelességszerűen a nemzetközi baloldalt. A kampány arra is szolgál, hogy eltántorítsa a baloldalt a jövőbeli jogsértésektől, az elmúlt időszak fejleményei megerősítették, hogy a küzdelem az ellenzéki oldalon folyamatosan zajlik a brüsszeli és a Soros-pénzekért.

Fotó: Facebook/Civil Összefogás Fórum