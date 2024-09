50 százalékos energia megtakarítást remél a Baranya vármegyei település önkormányzata + videó

Kovács Győző, polgármester, Boda: "Olyan iszonyú áremelkedések voltak, amely, hogyha már stagnált, akkor is sokat számít, hogy a napenergia, a jó és korszerű fűtések, szigetelések. Mi számítunk arra, hogy ezzel legalább 50 százalékos energiaár csökkenés áll be majd."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.