50 milliós óvadékért kerülhet ki az előzetesből Czeglédy Csaba

50 milliós óvadékért cserébe szabadlábra kerülhet Czeglédy Csaba. A volt szocialista politikus ellen egyebek mellett bűnszervezetben, különösen jelentős költségvetési csalás miatt folyik eljárás.

A Csongrád Megyei Főügyészség a bíróság végzésével szemben fellebbezést jelentett be. A főügyészség álláspontja szerint ugyanis továbbra sem küszöbölhető ki a bűnismétlés, vagy az eljárás meghiúsításának a veszélye.