5 százalékra csökkenhet a gyógyászati segédeszközök áfája

SOROS DAVOSBAN: VALÓSZÍNÛLEG ÚJRAVÁLASZTJÁK ORBÁNT, MERT HATÉKONYAN MÛKÖDTETI A MAFFIAÁLLAMOT ÉS MEGVÁSÁROLTA A SZOCIALISTÁK VEZETÕIT. MSZP: VÁDASKODÁS, HOGY A FIDESZ MEGVETTE A PÁRTOT, EZ UGYANOLYAN MESE, MINT A NEM LÉTEZÕ „SOROS-TERV”. NEM TERVEZ ÁTVILÁGÍTÁST ORBÁN VIKTOR ÉS SOROS GYÖRGY KÉMEINEK KISZÛRÉSÉRE A JOBBIK. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: SOROS GYÖRGY KÖZEL JÁRHATOTT AZ IGAZSÁGHOZ, DE A JOBBIKON BELÜL KIZÁRT DOLOG, HOGY AKÁR Õ, AKÁR ORBÁN VIKTOR BÁRMIFAJTA BEFOLYÁST GYAKOROLJON. A FIDESZ BOLSEVIK TRÜKKNEK TARTJA SOROS GYÖRGY NYILATKOZATÁT. GULYÁS GERGELY: A MILLIÁRDOS HAZUDOTT ÉS MÁSOKAT VÁDOL AZZAL, AMIT Õ TETT MEG. LEMOND PÁRTTISZTSÉGÉRÕL ÉS NEM INDUL A VÁLASZTÁSON BÁRÁNDY GERGELY. A SZOCIALISTA KÉPVISELÕ A PARLAMENTI CIKLUS VÉGÉIG MÉG VÉGZI A MUNKÁJÁT AZ MSZP FRAKCIÓJÁBAN, DE A TOVÁBBIAKBAN VÁLLALHATATLANNAK TARTJA A FOLYTATÁST. MIND A 106 VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT KÉPVISELÕJELÖLTET A JOBBIK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. AZ ELLENZÉKI PÁRT HONLAPJÁN TETTE KÖZZÉ AZ EGYÉNI INDULÓK LISTÁJÁT. LEMONDTA A SZOMBATRA TERVEZETT HORTHY-MISÉT A BELVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM, MIUTÁN FELHÁBORODÁST KELTETT, HOGY A KÉSZ A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁRA SZERVEZTE AZ ESEMÉNYT. A 400 MILLIÁRD FORINTNYI TAO-PÉNZBÕL EDDIG MINDÖSSZE 4,2 MILLIÁRDDAL SZÁMOLT EL KORMÁNY, A BÍRÓSÁGI ÍTÉLET SZERINT A LELTÁRNAK MÁR EL KELLETT VOLNA KÉSZÜLNIE. ADDIG SZTRÁJKOLNAK A BOSCH-GYÁR DOLGOZÓI, AMEDDIG NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS. A SZAKSZERVEZET 15 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉST KÉRT, DE A MUNKÁLTATÓ CSAK ENNEK FELÉVEL EMELI A FIZETÉSEKET. AZ ELÕREHOZOTT BÉREMELÉS ELLENÉRE IS LEHET SZTRÁJK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN FIGYELMEZTET A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. AZ ÉRDEKKÉPVISELET SZERINT A KORMÁNY ÁLTAL MEGÍGÉRT 8 SZÁZALÉKOS FIZETÉSEMELÉSSEL A KERESETEK CSAK A SZAKMAI BÉRMINIMUMOT ÉRIK EL. EISENHAUERNÉ FÖRDÕS ANDREA, FESZ: AZ ALAPBÉREKET 50 SZÁZALÉKKAL KELLENE EMELNI. A MEGSOKASODOTT INFLUENZÁS MEGBETEGEDÉSEK MIATT HÉTFÕTÕL LÁTOGATÁSI TILALOM LÉP ÉLETBE A SZOLNOKI KÓRHÁZ HÁROM OSZTÁLYÁN. NEM LEHET BETEGEKET LÁTOGATNI BUDAPESTEN A VÁROSMAJORI SZÍVKLINIKÁN, ÉS A TILALOM VONATKOZIK AZ ÖSSZES FEJÉR MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRE IS. NYOLCEZER ADAG KANYARÓ ELLENI VÉDÕOLTÁST JUTTAT A MAGYAR KORMÁNY KÁRPÁTALJÁRA, AHOL MÁR KÉT HETE ELFOGYOTT AZ OLTÓANYAG. SOK A KANYARÓS BETEG AZ UNGVÁRI ÉS A HUSZTI JÁRÁSBAN, EDDIG MINTEGY 300 ESETET REGISZTRÁLTAK, ÉS NAPONTA ÚJABBAKAT JELENTENEK. DAVOSI GAZDASÁGI FÓRUM - TRUMP A PALESZTINOK SEGÉLYEZÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSÉVEL FENYEGET, HA NEM TÁRGYALNAK. NETANJAHU: CSAK OLYAN BÉKEMEGÁLLAPODÁS SZÜLETHET, AMELYBEN JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSA MARAD. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: NEM AKAR KERESKEDELMI HÁBORÚT A TRUMP-KORMÁNYZAT. THERESA MAY: EL KELL ÉRNI A TERRORISTA TARTALMAK AUTOMATIKUS ELTÁVOLÍTÁSÁT AZ ONLINE FELÜLETEKRÕL. A KÖZÖS KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ PÁRTOK ELNÖKEINEK CSÚCSTALÁLKOZÓJÁVAL MEGKEZDÕDTEK A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK. 1 MILLIÓ 800 EZER ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓNAK ADNA LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYT DONALD TRUMP, HA KAPNA A TÖRVÉNYHOZÓKTÓL 25 MILLIÁRD DOLLÁRT A MEXIKÓI HATÁRFALRA - CNN. DÉL-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÚJÍTJA HADGYAKORLATAIT A TÉLI OLIMPIA UTÁN - KÖZÖLTE A SZÖULI VÉDELMI MINISZTÉRIUM. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK AUSZTRÁLIA NAGYVÁROSAIBAN AZÉRT, HOGY VÁLTOZTASSÁK MEG AZ ORSZÁG NEMZETI ÜNNEPÉNEK IDÕPONTJÁT. A BÍRÁLÓK SZERINT NINCS SEMMI OK AZ ÜNNEPLÉSRE, HISZEN A GYARMATOSÍTÓK NEM VETTÉK EMBERSZÁMBA AZ ÕSLAKOSOKAT, AKIKET MEG IS PRÓBÁLTAK KIIRTANI. 30 AFRIKAI MENEKÜLT ÉS MIGRÁNS FULLADT A VÍZBE JEMEN PARTJAINÁL. A DZSIBUTIBA TARTÓ BÁRKA 150 SZOMÁLIAI ÉS ETIÓPIAI UTASÁRA MAGUK AZ EMBERCSEMPÉSZEK NYITOTTAK TÜZET, A HAJÓ ELSÜLLYEDT. A KORMÁNYBEFOLYÁS ALATT ÁLLÓ VENEZUELAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGTILTOTTA AZ ELLENZÉKNEK KÖZÖS JELÖLT ÁLLÍTÁSÁT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON. 41 EMBER MEGHALT ÉS TÖBB MINT HETVENEN MEGSÉRÜLTEK EGY DÉL-KOREAI KÓRHÁZTÛZBEN. INFLUENZAJÁRVÁNY TOMBOL JAPÁNBAN, EGY HÉT ALATT CSAKNEM 3 MILLIÓAN BETEGEDTEK MEG A VÍRUSOS KÓRBAN. A HÉTEN MÁSODSZOR EMELI A BENZIN ÁRÁT A MOL NYRT.; A 95-ÖS BENZINÉRT BRUTTÓ 2 FORINTTAL KELL TÖBBET FIZETNI, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZOTT. CSALÁSSAL AKARTA MEGSZEREZNI A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS NYOMRAVEZETÕI DÍJÁT EGY 35 ÉVES SZENTKIRÁLYI NÕ, VÁDAT EMELTEK ELLENE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT A RÁCKEVEI HÉV-VEL EGY KISTEHERAUTÓ BUDAPESTEN, A SOROKSÁRI ÚTON, A BALESETBEN SENKI SEM SÉRÜLT MEG. ELEKTROMOS ZÁRLAT OKOZHATTA AZT A TÜZET SZEGEDEN, AMELYBEN EGY GÁZPALACK IS FELROBBANT, A HÁZ LAKÓJÁT KIVIZSGÁLÁSRA KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HÁROM JÁRMÛ KARAMBOLOZOTT A 47-ES FÕÚTON, BÉKÉSCSABA TÉRSÉGÉBEN; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOS, HÁRMAN KÖNNYEBB SÉRÜLÉST SZENVEDTEK. 500 EZER FORINT NYOMRAVEZETÕI DÍJAT AJÁNLOTT FEL A RENDÕRSÉG ANNAK, AKI ÉRDEMLEGES INFORMÁCIÓVAL SZOLGÁL A GYÕRI 6-OS SZÁMÚ POSTA KIRABLÁSÁRÓL. MENTÕHELIKOPTERT IS KELLETT KÜLDENI A MONOR ÉS ÜLLÕ KÖZÖTT TÖRTÉNT HÁRMAS KARAMBOLHOZ, EGY EMBER SÚLYOS, ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. KÉT GÉPJÁRMÛ ÜTKÖZÖTT MONORNÁL, A 4-ES SZÁMÚ FÕÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.