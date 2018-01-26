2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

5 százalékra csökkenhet a gyógyászati segédeszközök áfája

Hír TV

2018. január 26., péntek 12:35, frissítve: péntek 13:48

A kormányközeli Magyar Idők azt írja, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és partnerszervezetei kezdeményezését egy Fidesz-képviselő is támogatja. A szövetség elnöke szerint ahhoz, hogy a forgalmi adót már 2019-től mérsékeljék, a jövő évi költségvetési tervezés előtt, vagyis néhány hónapon belül meg kell születnie a megegyezésnek. Magyarországon több mint egymillióan használnak valamilyen gyógyászati segédeszközt, többségük alacsony jövedelmű nyugdíjas vagy fogyatékossággal élő személy.

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gyógyászati segédeszköz

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